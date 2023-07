Los baleares podemos estar orgullosos de nuestra aportación a la campaña de bulos emprendida a nivel nacional. Por fin, hemos estado presentes en el debate electoral y hemos contribuido de forma mínima, pero muy simbólica, a enmarañar las discusiones con nuestra propia mentira.

Me refiero al único tema de Baleares que apareció en el cara a cara de Antena 3. Pedro Sánchez reprochó a Feijóo, ante seis millones de espectadores, que el presidente del Parlament balear, Gabriel Le Senne (Vox) era «un machista de manual» por publicar el siguiente tuit en 2020: «Por eso las mujeres son más beligerantes, porque carecen de pene». Esta es nuestra gran mentira aportada al debate nacional. Aquel comentario de Le Senne era una respuesta irónica a un delirante tuit de la entonces concejala de Podemos en Palma, Sonia Vivas, el cual decía: «Los hombres con penes pequeños suelen ser más beligerantes». Varios periodistas lo sabían, pero pasaron olímpicamente de citar ambos tuits y se marcaron una portada nacional. Si lo hubieran contado todo, se habría sabido que la barbaridad no la escribió Le Senne, sino la concejala del partido que gobierna con Sánchez. La realidad no estropeó un buen titular.

Yo dije en su día que Le Senne es un buen tipo. Lo conozco desde la universidad y me lo ha demostrado. No voy a cambiar de opinión porque hace un año se afiliara a Vox. Algunos me preguntaron cómo podía defender a alguien de este partido. ¿Pero es que aquí nadie tiene amigos, familiares o compañeros de diferentes ideologías? ¿O sus comidas son como el anuncio electoral de Sumar-Més, donde cuatro amigos deciden votar lo mismo? El día que elijamos a los amigos en función del voto –o a los tenistas preferidos, como hace Echenique– nos habremos ido a la mierda.

También hemos sido noticia nacional esta campaña por la eliminación del impuesto de sucesiones y donaciones. Algunos han dicho que la medida solo beneficia a los ricos y otros que la renuncia de las herencias a causa de los impuestos es un mito. La realidad se ha publicado muchas veces. El diario económico Cinco Días informó que en 2022 hubo 55.000 renuncias de herencias en España y que los impuestos fueron la tercera motivación. Las dos primeras causas fueron las deudas (heredaban deudas) y razones personales. El periódico afirmó, basándose en el Colegio General del Notariado, que es «muy frecuente» que «muchos herederos sin liquidez se vean obligados a rechazar la sucesión por no poder costear los trámites». Vamos, que en muchos casos los impuestos son tan altos que arruinan la herencia.

Esta es la campaña de las mentiras, llamadas rectificaciones por Sánchez e inexactitudes por Feijóo. El primero con las promesas incumplidas durante cinco años y el segundo con la falsa afirmación en TVE de que el PP siempre había revalorizado las pensiones con el IPC. Recuerden que el mentiroso más peligroso es el que mezcla verdades con bulos esporádicos para crear una narrativa tóxica difícil de discernir. A eso se le llama desinformación y se estudia en las facultades de Periodismo.