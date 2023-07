En una galàxia no tan llunyana, un grup d’éssers del costat fosc han pervertit el vell truc jedi per controlar la ment en benefici de l’engany. El creador d’aquest corrent va ser Darz Nar, capaç d’inventar armes de destrucció massiva per a justificar atacs com el que va infligir al planeta Irä-kia matant prop d’un milió de persones. El seu deixeble més destacat va ser Acebes Maul, famós per la falòrnia «Ha sido ETA».

Ara, el líder del grup és Fake-Joo, amic d’un dels més grans traficants d’espècie de la galàxia, Marci Aldoo Rado. També conegut com Feivox, és el llançador de bòfies més ràpid del multivers. En un sol enfrontament contra Sanxis Moo, va ser capaç d’ocultar que el seu soci, Babas Kal, va ser l’únic que no va firmar el pacte d’estat contra la violència de gènere; que va votar en contra de l’increment de l’IPC a les pensions; que va disparar el deute presidint GaliXcia; que als planetes X-Tremadura i K-Narias governa tot i haver perdut les eleccions... Les darreres boles sobre el vot per correu i l’IPC han fet llufa i ha hagut de rectificar. El seu mantra és «ETA viu», «Bildu és ETA», «ETA, tu», «Catalunya, ETA», «Txapote, ETA», «Que te den, Ordóñez». Babas Kal és un mentider de fons. Ja fa anys que infla els subsidis dels immigrants quan en realitat són contribuents nets; que saturen la sanitat, quan només sumen el 10 % de les visites mèdiques; que en anar a comprar el pa, t’okupen ca teva, quan la llei obliga la policia a actuar tot d’una per violació de domicili fins i tot a la segona residència (a les oficines que han obert per denunciar okupacions, el telèfon està cobert de pols)... I després de mentir a aquest nivell, creant la sensació de perill, Babas Kal s’ofereix al poble com l’heroi de la seguretat, igual que les màfies que vigilen obres. Un dels deixebles de Babas Kal al planeta Bale AR7 és VasTard. La seva especialitat és la negació del canvi climàtic gràcies als coneixements sobre climatologia que li atorguen un doctorat en execució de conills amb espasa làser, un màster en assassinat de tórtores amb fusell blàster i haver xerrat molt dins bars diversos. En definitiva, el que a Aldeeran i Àndor s’anomena com un intel·lectual de garriga.