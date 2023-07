Hoy, se acaba hoy. Desde el estruendoso chupinazo de la semana pasada, al ver cada día abrirse todos los telediarios con la ancestral noticia de los encierros de San Fermín, los morlacos astifinos, los mozos, la curva de Estafeta, la carrera (ágil y rápida), la peligrosa entrada en el coso y demás efemérides sanfermineras, varias veces he pensado, no sin la natural alarma, que esto ya duraría siempre, jamás terminaría, y que al parecer las noticias del mundo, y la información propiamente dicha, exigían para ser comprendidas un breve prólogo bovino, cabezas de ganado en las calles, caídas, traumatismos y empitonamientos muy festivos. En definitiva, un marco incomparable de tradiciones taurinas. Hasta llegué a pensar, más alarmado todavía, que esa apertura informativa con gentes y bestias compartiendo la vía pública y lanzando bruscos derrotes, era fundamental para poner los relatos de la actualidad en su necesario contexto, pues como saben, fuera de contexto nada tiene sentido. Me reafirmó en esa idea contextual el hecho de que, sin bien en San Fermín se ven muchas reses astadas, así como mozos muy bulliciosos (y mozas), lo que domina la escena son los teléfonos móviles, registrando y retransmitiendo la acción en tiempo real. Hay más móviles en los Sanfermines que el total de personas y animales, lo que debe significar algo. En estas cavilaciones estaba cuando me enteré que no, que nada dura siempre, ni siquiera San Fermín. Por fin se acaba, pobre de mí, hoy a medianoche, y nos quedamos sin contexto en el que insertar las cosas que pasan. Cómo vamos a entender algo. Me había jurado no decir este año ni una palabra sobre San Fermín, y casi lo consigo. Casi, pero no. Siempre fracaso en mis propios propósitos, incluso los más facilones. Pero tenía que comunicarles a ustedes que San Fermín también acaba, y ya, esta noche. Todo lo que empieza finaliza. Tendremos que contextualizar nosotros mismos las noticias y acontecimientos del mundo, sin ayuda de prólogos, marcos ni pautas. Un lío cognitivo. Yo recomendaría que si quieren entender los informativos, y las cosas que nos pasan, imaginen que antes acaban de ver el encierro de cada día. Rápido, con o sin corneados.