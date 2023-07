És a les converses de bar, als llocs de feina, a les aules, a les confessions i en moments íntims entre amics: tenim la sensació que el ritme de vida del temps que ens ha tocat viure és massa frenètic i que la vida se’ns escorre sense control. La salut mental, l’estabilitat familiar, el temps lliure i d’oci, les curolles personals i col·lectives... tot allò, en definitiva, que paga la pena a la vida, se n’acaba ressentint. Arribam tard i cansats a tot. Estressants. Preocupats. A vegades, tristos o enfadats. Necessitam un canvi. Una vida millor.

Des de les esquerres sempre hem sabut que el què cal per millorar les condicions de vida materials de la gent, la clau de la felicitat, són polítiques efectives de transformació social, polítiques progressistes que enforteixen els serveis públics i que ens ajuden a anar més enllà. A les Illes Balears, un territori insular històricament maltractat i que no ha aconseguit, a hores d’ara, el finançament, l’autogovern i el règim fiscal que li pertoca, això és tant o més evident que mai.

Per això, i en el context de les eleccions generals del proper 23 de juliol, cal una força capaç d’arrossegar el futur govern estatal cap a l’esquerra i cap al respecte a les reivindicacions de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera. El temps dels governs monocolors a Espanya ha passat. Allò que funciona, allò que és eficient, són governs plurals, plurinacionals i plurilingüístics, participatius, amb diferents esquerres en diàleg permanent, on les perifèries i els pobles tenen veu pròpia. Només així podem garantir que s’executin les idees modernes, innovadores, valentes i transformadores que expliquen que en una situació extrema com la crisi econòmica o la gestió de la pandèmia, s’hagin prioritzat sortides humanistes i de progrés.

No és el moment d’abandonar l’esperança ni de deixar-se endur pel derrotisme de l’onada més ultraconservadora, que demana els sacrificis per a la ciutadania i que ja té preparades les retallades que beneficien a la minoria de sempre: la banca, els grans hotelers i les grans companyies energètiques. Tot això ja ho hem viscut i ja sabem com acaba. Nosaltres tenim alternatives, tenim propostes per millorar. Podem prioritzar la vida. La vida bona. Fent-ho en una triple direcció.

Primer, abaratint el cost de la vida. Protegir les famílies, els productors, els treballadors i les empreses de les Illes Balears, ha de ser prioritari. El cost de viure, consumir i produir a ca nostra destrossa les nostres ganes de projectes vitals autocentrats. I això és intolerable perquè tenim un gran potencial.

Segon, tenint clar que els serveis públics són la nostra columna vertebral. Han de ser més forts. Sense llistes d’espera, amb més qualitat. Amb la salut, l’educació i l’habitatge com a banderes.

I tercer, generant llocs de feina decents, amb sous dignes. La diversificació econòmica (atenent les noves tecnologies, la cultura o el sector primari) i tot allò vinculat a una transició ecològica socialment justa (amb un turisme al servei de l’economia del país i no a l’inrevés) és el que ens farà fer el bot que ens cal cap endavant.

És a les nostres mans aconseguir-ho. Caminar cap a la vida que volem. I una plataforma verda, eficient, d’esquerres i plurinacional forta, com la que encapçalam els companys i companyes de SUMAR MÉS a les Illes Balears i Yolanda Díaz a l’Estat ho podrà fer. Les idees modernes i audaces no arriben soles. Necessiten qui les empenyi.