Los líderes del PP y Vox en Cort tienen en común cualidades extraordinarias, difícilmente reconocibles en la política de hoy en día. Ambos son íntegros, de sólida formación, tienen probada capacidad de liderazgo y de gestión, muy trabajadores, diligentes, con carisma, prudentes, solidarios, empáticos, responsables… Los resultados que han obtenido en la reciente cita electoral han sido excelentes: 11 concejales Martínez, 6 Fulgencio, (el séptimo se le escapó por 14 votos). Sumando ambos resultados obtenían la mayoría absoluta. Qué gran oportunidad sería para Palma que dos personas de esta categoría rigieran sus destinos políticos. Pues no. Durante la campaña, Prohens no disimuló su aversión a gobernar con Vox, aunque a la vista de la experiencia extremeña y su gran resultado electoral, con 26 escaños contra 8 de Vox, no ha tenido dificultades para lograr su objetivo de gobernar en solitario. Eso sí, con considerables concesiones al partido que le garantiza su investidura. Martínez fue mucho más prudente, no hizo ningún alarde al respecto, pero, a la hora de negociar, Fulgencio se encontró con un portazo en las narices. La que hubiera sido lógica entrada de Vox en el gobierno municipal dado el resultado electoral, las cualidades que adornan a su líder y el aprecio y respeto que sienten por él hasta sus adversarios políticos, fue rechazada con la misma contundencia que en Extremadura. Me dicen que es Javi Bonet, el segundo de a bordo en Cort y primero en el partido de Palma, el que ha sellado la puerta a cal y canto. Así que, a las primeras de cambio, se la han pegado en la frente con las iniciales propuestas del PP en el pleno extraordinario. Más le valdría al partido conservador llegar a un acuerdo con Vox cuanto antes; primero, porque sería lo mejor para Palma, segundo, porque es el deseo mayoritario de los votantes de ambos partidos y, además, porque ya nadie se cree la milonga divulgada por la izquierda de la alarma antifascista. Si no quieren repetir algo semejante al bochornoso espectáculo de Guardiola, o a mantener una legislatura a cara de perro desgastándose mutuamente a la vez que oxigenando a la oposición, busquen una solución equitativa y concertada. Se lo agradeceremos.