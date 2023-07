Los hombres de derechas de este país que además han sido mentes preclaras y grandes intelectuales han tenido una pasión común: el catalán, su conservación, su difusión y su estudio. La única lengua propia de Baleares ha contado siempre con el impulso primero de Mossèn Alcover y después de Francesc de Borja Moll, autores del Diccionari. Este viernes se pone a la venta un libro de cartas entre Moll i Josep Pla (nada sospechoso de ser precisamente podemita o de la CUP) que entre 1948 i 1979 mantuvieron una estrecha relación con una gran pasión: el catalán.

El subtítulo es elocuente: Còmplices per la llengua. Me gustaría pensar que en PP de la señora Prohens (me consta que así es) hay personas muy inteligentes que saben que solo conservando nuestra lengua y nuestras señas de identidad podremos seguir siendo isleños. Los grandes intelectuales de derechas lo tenían muy claro. ¿Estarán a la altura los nuevos dirigentes?