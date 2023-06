Se trata de hacer humildemente en Mallorca lo que hizo el gran misionero mallorquín en California. Ya estamos en la 7ª misión. Como si fuese una promesa cumplida… Con el permiso de la propietaria, mi hermana Juana María, hemos convertido nuestra casa de La Vileta en un punto de evangelización al estilo de Junípero. Junto al jardín transitan diariamente más de 200 coches sin contar los transeúntes a pie. A causa del semáforo, cada minuto hay una parada justo a 50 centímetros frente a unos carteles que ponemos semanalmente atados a las verjas, con frases breves. Repetidamente la gente nos felicita y agradece alegremente las sugerencias que leen y que hacen pensar durante el rápido trayecto. Como botón de muestra: «Mientras no amas totalmente, no amas verdaderamente». «Jesús es el Señor», etc.

Creo que el gran misionero de Petra se alegrará con esta iniciativa y nos apoyará para la eficacia de esta obra en las cuatro misiones de Poniente que se realizaron especialmente para la evangelización del turismo, y las restantes en Palma y en la zona rural donde nació el santo de Petra. La vieja Europa está gimiendo y anhela aires nuevos que revitalicen…