En verano hace calor, incluso mucho calor. No es ninguna novedad y menos en las últimas décadas de crisis climática, que cada año se baten récords de temperatura. Y sequía, no olvidemos la sequía. Además, el verano sólo acaba de empezar, por lo que hay calor para rato, una ola detrás de otra, y no es preciso dedicar más de la mitad de los espacios informativos a explicarnos el calor que hace. Ya nos damos cuenta, ya. Este último fin de semana, naturalmente bochornoso, yo intentaba enterarme de si los intrépidos mercenarios rusos de Wagner habían tomado ya Moscú, pero sólo me salían noticias, muy mediáticas, de alertas amarillas, naranjas y rojas por el calor. Parece que al final los mercenarios amotinados aflojaron, se echaron atrás, pero el calor no. Putin también se acobardó, renunciando de momento a su afán de exterminarlos, ignoro si debido a que con este calor se te van hasta las ganas de matar. Lo aviso con tiempo, puesto que el verano apenas empezó.

Sería muy de agradecer que nuestros medios informativos recabasen algunas noticias en otra parte, porque lo del calor ya nos lo sabemos. Y si cuando hace mucho calor sólo se habla del calor que hace, y se nos comunica a todas horas que es verano, con entrevistas a gentes sofocadas que se quejan del calor, y precisiones muy técnicas, históricas y estadísticas de expertos climatólogos, sanitarios, sociólogos y psicólogos, la sensación térmica se dispara seis o siete grados más. Al calor típicamente veraniego se añade el televisado y según lo sensible que se sea a la comunicación exhaustiva, 30º calientan como 38. Lo típico de los fenómenos mediáticos de moda. En fútbol se llama calentar el partido y en política es la clave de cualquier campaña electoral. Recalentar. Las temperaturas suben cuando se televisan, lo que aumenta también nuestro abatimiento y la languidez estival, nefastos para la moral de la tropa. Y que desde luego no auguran nada bueno, porque si en junio ya estamos en estas desde abril, figúrense cuando llegue agosto. Seguro que se baten récords (informativos) de calor. En serio, ya nos hemos dado cuenta de que es verano. No es noticia, ni lo será. Por favor, intenten encontrar alguna otra.