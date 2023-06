Prohens vive, sin duda, en lo profesional, el momento más dulce de su vida. A partir de ahora, todo solo puede empeorar. Pero oiga, que le quiten lo bailao y sarna con gusto no pica. En este momento de la obra, y mientras usted no percibe nada, lejos de estar la bestia adormecida, ella cabila y cabila, en la búsqueda del mejor equipo, de esa guardia pretoriana que tiene que ayudarla en busca del éxito político, algo tremendamente difícil. La futura presidenta, por obra y gracia de Vox nuestro señor, se prepara para ser investida antes de ser envestida por sus adversarios. Ya sabe usted que los enemigos nunca te fallan y siempre militan en tu partido. Pronto sabremos esos hombres y mujeres, o lo que sea, que van a rodear a la jefa del cotarro. Serán pocos y deberán ser valientes. Grandes carteras con muchas competencias. Cuotas insulares, de género y familia política. Pero lejos de que yo me atreva a meter la pata con nombres, nombres y apellidos que sé pero que no debo desvelar, me aventuraré a decir que serán elegidos con criterio, con perfiles muy consolidados, política o profesionalmente y que tendrán poco margen de error. Las grandes ligas políticas de Madrid le han dado experiencia. Marga parece un angelito, pero detrás se esconde una mujer que tiene claro lo que quiere y que no le temblará el pulso para quitar a quien puso si la caga.