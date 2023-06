Dicen que la extrema derecha centrista y tecnológica se expande aceleradamente a ritmo digital, como el universo, que de tanto expandirse acabará vacío, el todo se quedará en nada. Paradojas de la expansión. Y si el universo hace eso (ojo, ahora mismo lo está haciendo, a toda castaña), es natural que también se expanda cuanto hay en él. La bobaliconería, el papanatismo. Dejas por descuido una tontería encima de la mesa, y al cabo de dos horas ha llenado media habitación. En menos de un año ya tiene el tamaño de Europa, el satélite helado de Júpiter con núcleo de hierro y níquel, y orbita nuestro planeta junto a millares de tonterías más. Todas en expansión. Porque no sólo se expande el universo y la extrema derecha centrista, que a su vez exigen la expansión de la majadería (artificial, como si no tuviéramos bastante con la natural), sino que por el efecto chupón del vacío se expande casi todo. Los datos, los discursos, las trolas, las pelis y series interminables, las pantallas, el miedo, los algoritmos, los negocios, las crisis. Las competiciones futbolísticas. Expandirse o morir parece ser el lema universal, razón por la que entre dos versiones de lo mismo, se impone la expandida. A quién no le ha sucedido, en casa o por la calle, reparar de pronto en algo que ya no está en su sitio, que parece estar por todas partes. «Joder, esto se expande…», murmuras estupefacto. Como la mesa tamaño plaza de toros del plató del telediario, que se expande a ojos vista según lo hace la propia actualidad. ¡Actualidad expandida! A mí me basta leer el periódico (en papel) para ser consciente de esa expansión acelerada, conque figúrense si lo leyera en digital. Ahí sí que mascullaría: «Mierda, se está expandiendo». Hay que ver cómo está el universo, y la extrema derecha centrista, y la bobería. Naturalmente, cabe suponer que si tantas cosas se expanden, lo harán a costa de algo, y ese algo se estará desintegrando. Fuera del universo no hay nada, por lo que se puede expandir cuanto se le antoje, pero en nuestro caso es diferente. ¿Qué se está vaciando, además del lenguaje? Uf, mejor no pensarlo demasiado. Aceleraríamos la expansión de ese vacío. Su poderoso efecto chupón.