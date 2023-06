Torna l’estiu, torna la massificació, torna Mallorca embotida de turistes, torna el postureig. Figurers i figureres d’Instagram, només una petició: deixau d’una vegada de posar les ubicacions a les cales de l’illa.

Aquests dies, uns quants vídeos amb aquesta petició s’han fet virals a les xarxes, i no sense raó: ja comença a ser hora que deixem de desvelar els nostres oasis. Any rere any batem rècords de visitants, en sobren. Almenys, tenguem la decència de no vendre cada petit racó per quatre likes. Els pròxims quatre anys estam ben arreglats, així que cuidem amb forces el que encara conservam. Lluir-se a xarxes de manera responsable és possible.

Als que penseu que posar una ubicació és una minúcia us recoman cercar #Mallorca a Instagram. Als que compartiu localitzacions per xarxes, ubicau-vos.