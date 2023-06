Diumenge 11 de juny, un vint minuts passada la mitjanit, a punt d’anar a dormir, sent un renou de motor que ve de la mar picada. Fosca negra il·luminada a Cala Galiota per les faroles, tènues clarors a qualque habitatge i el neó rosa del restaurant rere la platja, i cada tres segons, en línia recte del seu cap curucull fins a mi, els batecs de la farola de sa Puntassa. En algun punt dins la líquida immensitat, entre les roques baix el far, Cabrera i l’illot de na Corberana, un artefacte a motor es mou no sé en quina direcció. Prest atenció, no veig res, només sent el que me recorda el soroll d’una moto aquàtica. Quin descerebrat pot anar en moto a les fosques a aquestes hores per dins la mar? Durant uns instants, debades escolt i no arriba el so mecànic. Torna, més proper.

Ara sí, veig una taca blanca movent-se damunt l’aigua al compàs de les ones, sona més fort i està entrant dins la cala. A la fi veig la silueta per babord d’una llanxeta amb motor forabord, fa via, esper veure-ho més clar quan passi per davant els raigs del far, però justament hi passa durant els sis segons d’apagat entre flashos. Veig dues persones a la part davantera, dretes, i una altra asseguda a popa. Va directa a la platja sense reduir velocitat i la platja de Cala Galiota té més roques que arena... aturen el motor a pocs metres de terra. Dos baixen a la tenassa i caminen fins la platja, uns segons després el tercer. Els dos primers surten de la platja, un du un bolic. El tercer se’n va cap a les roques baix l’hostal i, amb dos llongos, es posa a caminar rere els altres cap al parc infantil, sembla que també du un bolic.

Hi ha una figura baix el tamarell més gran, els surt a camí, els quatre s’arreceren baix l’arbre marí. Veig pantalles de mòbil. La barca és dins l’aigua, la deuen haver fondejada perquè si no hi han posat cap ferretó, ja seria damunt les roques. Agaf els prismàtics baraters, meam si ho veig més clar.

Es mouen. Comencen a caminar en direcció cap a mi. Certificat, són 4 homes, dos duen una motxilla o maletí. Són joves, dos duen el mòbil a la mà i la pantalla és encesa, un d’aquests va tres passes per davant els altres quan s’apropen a ca nostra, crec que és el darrer que ha sortit de la platja, possiblement el que anava assegut a popa conduint la barqueta. Va vestit de negre, du una bossa penjada, un mòbil a la mà i xancles. Dos del trio posterior, també calcen xancles. L’altre, ben calçat, deu ser el que els estava esperant. Parlen baix i caminen aviat. Desapareixen del meu camp de visió.

Jo diria que he vist arribar una pastera amb tres individus que han baixat a terra i han fuit amb un que els estava esperant, deixant abandonada la barca que els ha duit, ves-te’n tu a saber des d’on. També diria que no semblaven gaire nerviosos.

I ara que faig? Tal volta hauria de telefonar a la policia i dir que me pens que el que he vist és això. No sé si és obligatori donar part, ni què arreglaria, tampoc sé què aconseguiria.

Ho he escrit de seguida per recordar-me’n. Veurem demà que en diuen pel poble, si és que en diuen res. Estic convençut que algú més ho ha hagut de veure.

Diumenge 11 de juny. 09 hores. Fa devers mitja hora que he afinat la Guàrdia Civil per Cala Galiota, ha arribat un camió i un tractor amb pala, aquest arrossega la pastera per la platja i abans de les 10 no hi ha rastre del desembarcament. A les 11,30h m’envien el comunicat de la G.C. diu que a les 7,55h s’ha produït una entrada irregular per mar de tres persones magrebines en una embarcació a Cala Galiota, Colònia de Sant Jordi; després de localitzar la barca, s’intercepta els ocupants a terra, aparentment estan en bon estat de salut.