És un dels mallorquins que, en el transcurs ja llarg de la seva vida, ha trepitjat fort al temps nostre, tant per la seva vàlua intel·lectual com per la seva vàlua ètica. Estudià a Roma, fou missioner al Perú, ha estat rector de parròquies, professor de Moral de moltes generacions de preveres i laics cristians. No li ha menat por a la feina i la feina li ha retut, és autor d’una teringa llarga de llibres sobre temàtiques frontereres de caire ètic. Ha cultivat la poesia i la música.

Tomeu Bennàssar, natural de Felanitx, prest es convertí en un referent humanista per molts de nosaltres, més joves que ell, no sol pel que ensenyava, sinó pel que portava a terme. Home sempre del poble, trobà el seu lloc privilegiat en el lloc dels pobres. És un intel·lectual ben moblat, però no d’acadèmia, sinó de compromís; persona espesses vegades combatuda, però sempre respectada; la seva coherència ha resultat imbatible. Ha lluitat dialècticament fort en la defensa dels seus principis, però sempre ha jugat amb noblesa amb els seus interlocutors; sembrà criteri en terrenys revoltosos, i sembrà gosadia en terrenys conservadors. Els polítics illencs han d’agrair-li la seva contribució intel·lectual sobre el turisme, específicament en la seva vessant laboral i la diòcesi mallorquina, la seva contribució a una adequada reformulació de tota la seva acció social.