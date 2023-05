Desde AFEDECO, la patronal mayoritaria de comercio de Baleares, hemos mantenido en los últimos meses unos almuerzos-coloquio con los candidatos a las principales instituciones, concretamente al Parlament, al Consell y al Ayuntamiento de Palma.

Sirvan mis primeras palabras, como presidente de AFEDECO, para agradecer a los políticos que han asistido a estos encuentros el tiempo que nos han dedicado. Primero porque somos conscientes de las apretadas agendas que tienen estos días y, segundo, porque nos han demostrado tener un interés real por conocer lo que nos preocupa a un sector, el comercial, que es vital para el tejido empresarial de esta tierra porque es el que más trabajo estable genera.

Hemos querido escuchar pero también hemos querido ser escuchados. Estamos en un momento electoral en el que cada partido político, con la mejor de sus intenciones, presenta su programa de gobierno para los próximos cuatro años. Unos programas electorales llenos de buenas intenciones que después, casi con total seguridad, se tendrán que ver equilibrados con otras fuerzas políticas porque la realidad es que la situación actual no vislumbra que un único partido pueda gobernar en ninguna institución. A todos ellos les pedimos lo mismo, responsabilidad en sus medidas, propuestas reales y que se puedan llevar a cabo porque los comerciantes, como el resto de la sociedad, estamos cansados de escuchar brindis al sol que lo único que provocan es la sensación de engaño al ciudadano.

Los que nos dedicamos cada mañana a levantar la barrera de nuestros negocios sabemos lo importante que es que se nos tenga en cuenta. Porque conocemos los problemas de primera mano, porque sabemos lo que se tiene que hacer para recuperar la sintonía comercial, porque nadie más que nosotros queremos que el comercio de esta tierra recupere su esplendor.

Por ello, en estos encuentros hemos querido poner de relieve una batería de medidas necesarias como las Áreas Municipales de Impulso Comercial y la necesidad de reconocer la función social que ejercemos las patronales para mantener la interlocución entre el sector y la Administración. Nos preocupa también el abuso de posición dominante que ejercen determinadas macroempresas de comercio online con gran impacto sobre la huella de carbono y que, además de estar exentas de tener que aplicar medidas a favor de la lucha contra el cambio climático, ni tan siquiera tributan en España. Hemos pedido también que se impulse un observatorio de comercio para analizar la realidad del sector y evaluar de manera objetiva la situación, mayor seguridad para la aplicación directa del PECMA y evitar así que se puedan conceder nuevas licencias comerciales o modificaciones de licencia para grandes superficies. Nos preocupa la desertización de Palma, el cierre de comercios, la suciedad y la movilidad. Queremos una Palma que vuelva a ser referente en el Mediterráneo y orgullo de cualquier balear.

No queremos apuntar culpables ni salvadores, porque todos tenemos parte de culpa de la situación. Pedimos un frente común, un todos a una que no tenga en cuenta ideologías políticas y que luche, codo con codo, por la tierra más bonita del mundo. Porque no hay nada decidido para los próximos cuatro años pero nosotros, el Comité de AFEDECO, hemos podido comprobar tras estos almuerzos, que los partidos políticos tienen más cosas en común que lo que aparentan. Trabajemos, pues, en todo aquello que nos une y olvidemos lo que nos separa. El comercio de Baleares lo agradecerá.