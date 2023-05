Es bien sabido que lo más importante de unas elecciones no es el resultado de las mismas (qué importa quién gane) sino la campaña previa. Esas semanas de protagonismo de las que disfrutan los candidatos, sonriendo a todas horas, aunque tal vez les duelan los juanetes de tanto ir y venir, y lanzando promesas que seguramente no deberían hacer. No hay personas más felices y dicharacheras que los políticos en campaña. ¿Se imaginan lo que tiene que ser ir de aquí para allá gritando a los cuatro vientos que eres el mejor, y que, una vez se confirme tu victoria, tus gestiones serán la hostia? No hay oficio más gratificante. Y, como en todos, gana el mejor publicista. La publicidad rige el mundo. Por tanto, cuanto más ofrezcas más posibilidades tendrás de ser el elegido.

Los lemas de esta temporada primavera-verano van desde la sencillez de El PI, ‘Persones com tu’ –que en realidad no dice nada– y del PSOE, ‘Per tu, per tothom’, que añade al vacío un plus de generosidad, hasta el reconocimiento de que lo que tenemos es una mierda, y urge hacer reformas: ‘El canvi és ara’ (PP) o ‘Valentia per transformar el futur’ (Unides Podem). Son dos casos que evidencian que aún no hemos salido del desastre, pero que todo se andará. Sí, señor. Seamos optimistas. La publicidad nos tiene rendidos a sus pies. La ultraderecha (como siempre) da órdenes: ‘Vota seguro’ (como los anuncios de compresas con alas y tampones, ejemplos de máxima seguridad), y los de Més per Mallorca, cual si estuvieran cantando –melenas al viento–, el More than words de Extreme, afirman que su opción supone ‘Més que paraules’. Pero yo, sin duda, me quedo con el lema de Ciutadans, ‘Libérate’. Es el más original y ambicioso. No hay color. Por cierto, ¿será el nuevo single de Mónica Naranjo?…