El que apuntaré tot seguit és agosarat i, pot ser, fastigós, ho sé. Els milions de turistes que transiten per Mallorca contribueixen a la degradació de l’illa. I els residents, quina quota de reponsabilitat ens hem d’atribuir en aquesta destrossa? N’hi ha que baquetegen l’illa a tot drap, tant com els viatgers. Poden critiquejar-me, però és així. I, a més, una fracció dels autòctons ven les seves cases a estrangers. Ara, no perdem de vista els mallorquins que tenen conciència ecològica, que estimen la terra i que consumeixen i actuen amb responsabilitat.

És sostenible que Mallorca rebi cada any més de 10 milions de turistes? L’illa està estibada de viatgers des del mes de març. Pàsqua marcà un impasse en l’anyada turística d’enguany. Mallorca ha entrat en col·lapse i moure’s per l’illa és una proesa. I una part dels botiguers dels centres urbans només van a l’encalç del turista. M’esborrona fora mida la notícia que el dia 30 d’abril recollí Ultima Hora: «Balears se pone al nivel de los veinte países más visitados del mundo». L’any 2022 viatjaren a les Balears 16,5 milions de persones. És pertorbador, Balears tenia 1,17 milions d’habitants l’1 de gener de 2022! L’Organització Mundial del Turisme (OMT) informa que Balears tendría solo por delante a 18 países con más visitas. França, Estats Units, Itàlia, Turquia, Mèxic, entre d’altri. I segons publicà aquest diari el dia 15 de maig, el proper mes de juny viurem el primer tap turístic de la temporada. Això és per pixar fora de l’orinal: s’ajuntaran viatges d’estudis, Imserso, turistes britànics i alemanys, congressos… M’acollona a més no poder. És que ja no se pot caminar pel centre de Palma; els turistes ho embardissen tot. I els de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca (FEHEM) ho viuen amb deliri: «Nuestro objetivo es que cada vez haya más establecimientos más tiempo abiertos». Però els beneficis al Carib, eh?

Un dia farem un tro. El territori és limitat i l’aigua és un bé escás. Les carreteres no poden encabir més tràfic. La pressió humana sobre el territori i els recursos és insofrible. Els grans hotelers no tenen límits i actuen com a depredadors. Mallorca deixarà de ser un paradís sino s’imposen límits al creixement.