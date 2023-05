Como palmesano, me alegra ver que las distintas candidaturas que se presentan a las elecciones municipales del 28 de mayo son todas maravillosas y extraordinarias, a cuál mejor. O eso es al menos lo que estoy deduciendo cuando escucho las promesas que hace cada partido. Todos ellos, sin excepción, no solo se comprometen a hacer frente a los nuevos retos que los llonguets y las llonguetes tenemos ante sí, sino también a resolver esos problemas crónicos que llevan ya años, décadas o incluso siglos sin arreglarse en Ciutat. Es imposible ofrecer más. Bueno, imposible no, pues ayer cayó en mis manos un anuncio de un reconocido vidente y curandero internacional que afirma que ha solucionado muchos problemas en todas partes de Europa «con trabajo rápido, serio y eficaz», lo que, a mi juicio, lo sitúa algo por encima de la mayoría de nuestros queridos eurodiputados.

Dicho médium cuenta, además, con «veinticinco años de experiencia», circunstancia que como mínimo lo equipara con algunas de las personas que van en las nuevas listas del PSOE o del PP. Además, promete solucionar todo tipo de cuestiones relacionadas con el amor, los negocios, la suerte, el dinero o la salud. En esa misma línea, recalca también que arregla problemas de pareja, familiares o judiciales, además de quitar el mal de ojo o ayudar a mantener nuestro empleo. Con todo, lo mejor es que se compromete a solucionar todas esas situaciones «en una noche». Con estos antecedentes, es una pena que este buen chamán no se presente ahora al 28-M, porque si lo hiciera, yo desde luego le votaría.