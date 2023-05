No soc gens de concursos, però la temporada passada Eufòria em va enganxar fort. Encara soc menys de repetir, però enguany ha tornat a seduir-me la precisió d’Alèxia, la força de na Jim, l’encant 360 de na Sofia o les veuarres de na Paula i na Carla. Tanmateix, hi ha un moment a cada gala que, com diria Lildami, m’’entxitxa’ especialment: les actuacions de n’Elena, la diva mallorquina d’Eufòria. Ho té tot: simpatia, valentia, veu, entrega i, sobretot, un broll de sinceritat imparable. El vestit ajustat amb què va cantar Morir de amor li va servir per reivindicar-se com el referent de la talla 42 que mai no va tenir. A Illes dins un riu va lluir un accent tan nostrat com el del rei del country de Vilafranca, un parlar que no muda per molt que estigui en directe i que ja faci quatre anys que viu a Barcelona fent teatre musical (i això, ho dic per experiència, té molt de mèrit). I amb Mujer contra mujer ens va explicar que en aquest país hi ha molta gent que encara no entén que l’orientació sexual no es tria: s’hi neix, punt.

‘La Escorcia’, llinatge i nom de batalla d’Elena, explica que a xarxes una seguidora li va dir que si abans li agradaven els ‘bollos’, després de coneixer-la ja volia la pastisseria sencera. Que el jovent pugui sentir frases com aquesta a una televisió pública i en català, no té preu. També és un luxe que en una època en la qual Instagram o TikTok han sembrat el cervell dels nostres fills de pors i retrets contra el seu físic, n’Elena li planti cara al burca occidental amb la força i la naturalitat que ho fa. Als joves seguidors d’Eufòria els hi arribarà molt més això que qualsevol campanya contra la talla 34 que continua promocionant la psicòpata indústria de la moda. Si li hagués de fer un retret, només li recordaria que Palma no és ‘de Mallorca’: és Palma, sense més. A Eufòria hi ha un altre mallorquí: en Rafel Vives, nascut a Cala Bona. El vam conèixer presentant el Ja t’ho faràs a TV3, però si vau assistir a algun espectacle de la Fura dels Baus als noranta, pentura també el vau veure actuar. En Rafel, a més d’actor, és director artístic, escenògraf i el responsable d’ambientació del programa, un altre dels punts forts d’Eufòria.