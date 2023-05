L’any 2015 el PP va aprovar la llei mordassa que es carregava els drets civils i, per tant, la democràcia. I el PSOE, no l’ha derogada. A Vox estan indignats amb tanta competència.

El Govern més progressista de la història sí que ha descafeïnat la reforma laboral que Rajoy va aprovar contra els treballadors. Ha baixat molt l’atur, però no el preu de l’habitatge o els aliments i un de cada quatre espanyols està en risc de pobresa. Sort que Sánchez ha promès milions de pisos protegits, Armengol el tren de Llevant i l’avi d’Abu Dhabi que serà fidel a Sofia i tornarà tot el que ha robat. Iabadabadú!

Sánchez ha tret a Primo de Rivera, però la policia ha acaronat als feixistes que fins i tot trencaven cordons policials. Als joves d’esquerres, en canvi, els hi trenquen el crani o els hi buiden els ulls només per manifestar-se. Però el Ministeri de l’Interior no hi té res a veure, ni amb els 23 morts de la tanca de Melilla, tampoc. «Plagi!», protesta Abascal.

El Govern de Sánchez ha ampliat els privilegis fiscals de l’Església catòlica a la resta de confessions religioses. D’això en diuen afavorir l’Estat aconfessional, de pixar-te a la cara, lluitar contra la sequera i de bloquejar la investigació al regatista emèrit de Sanxenxo al Parlament, ser un partit republicà.

Més d’un centenar de tècnics van intervenir en el desenvolupament de la llei ‘només sí és sí’, però la culpa que alguns jutges rebaixin penes és de Montero. Això sí que ho han reformat amb el PP. I tranquil·les, que diu la ministra que amb una ferideta vos bastarà per demostrar que vos han violat.

El PSOE també ha impedit que Antoniovoyconello Burdogarcía Ferreras hagi hagut de declarar al congrés per les clavegueres. Si durant els pròxims mesos veis que a La Sexta tracten molt bé a Sánchez i molt malament a Podemos, és casualitat. Tampoc malpenseu de Griso, Quintana o Terradillos.

Aquí, Terraferida ha fet un téntol cansada de veure com els partits ‘progressistes’ continuen endavant amb la massificació i reguen fora vila de xalets. Però tranquils, que han promès que ara sí que faran el tren. I habitatge protegit. I retiraran privilegis. I seran republicans. Quina democràcia tan consolidada, iabadabadú!