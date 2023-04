Llegó a mis manos un libro que me sorprendió y me cautivó enormemente, tanto que lo incluí en la lista de los libros que más me han impactado en mi vida. Lo curioso del caso es que el hecho coincidió con la celebración de las fiestas de la Pascua, infinita e inmensa: primavera vital y mística, liturgias que marcan para siempre el devenir de la historia cristiana… Hace unos días escuchábamos la palabra recia y atrevida de Pedro que clamaba ante los fariseos y el sumo sacerdote Caifás: «Sepa todo el pueblo que Aquel que crucificasteis, resucitó, y nosotros somos testigos. Jesús ha sido constituido como piedra angular del edificio que vosotros ‘los arquitectos’ pretendéis construir. Solo Él puede salvar…» En tiempo libre me dediqué a leer La sombra del padre, obra del escritor polaco Jan Dobraczynski, que ha merecido llegar desde 1984 a la 27 edición. La aventura de José de Nazaret, descrita por el autor con un estilo verídico y enternecedor, presenta al Santo que Dios eligió para ser custodio y protector del acontecimiento más portentoso que han contemplado los siglos: la Encarnación del Hijo de Dios en la Inmaculada Virgen María.