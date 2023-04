Seria interessant el concurs i l’estadística sobre de qui ets pots refiar menys, si de l’allunat Elon Musk o del govern dels Estats Units (especialment d’alguns), i oblidem la Fox News perquè la competició perdria tot sentit. O sigui que si ara Musk explica, com va fer fa tres dies en aquesta televisió ultramentidera (en el sentit d’extremament dretana i extremament falsejadora) que el govern del seu país «ha tingut durant molt de temps accés complet a gairebé tots els continguts de Twitter», afegint-hi el toc cínic que això «em deixà al·lucinat», ja podem començar a avorrir-nos sobre el dubte esmentat. Perquè mai no aclariríem qui ha practicat més enganyifes, vorejant els imprecisos límits legals o directament traspassant-los, en la lluita per espiar tant als ciutadans com les empreses i per descomptat els mateixos governants entre ells, i perquè l’única seguretat en l’afer és justament aquesta, que tothom és susceptible de ser espiat i que els practicants d’aquest esport gairebé mai són sancionats.

La gent de Forbes, a qui convé mirar-se freqüentment perquè són liberals de debò, dels que detesten tota intervenció estatal innecessària, tant en afers econòmics com morals (o sigui, del tot el revers dels liberals-intervencionistes que proliferen per aquestes contrades...), ha demanat a Musk que es deixi de conjectures autoedulcorants i respongui aquestes senzilles qüestions: ¿parla de l’accés del govern a comunicacions privades autoritzat per una ordre judicial, com hauria de fer-se per intervenir qualsevol mitjà, i en té alguna prova?; i quins mecanismes tecnològics s’han emprat, per accedir-hi, a aquestes comunicacions? (perquè segur que un espavilat com Musk els coneix); i el mateix Musk, i els seus empleats de Twitter, també tenen accés als missatges directes dels usuaris?; ¿i quina mena de protecció existeix en la seva empresa per protegir la privadesa dels usuaris, i evitar per exemple l’accés d’amagat a missatges de persones famoses o d’exparelles dels empleats de l’empresa?; i ja que hi som, Musk té previst oferir xifratge per als missatges directes privats, cosa de la qual s’ha anat parlant però que mai no s’ha implementat? Au, Musk, que se t’ha girat feina.