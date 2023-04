inconformismo

De inconforme e -ismo.

1.m. Actitud o tendencia de la persona que no se conforma con lo establecido y lo rechaza.

Sea cual sea la situación personal, acomodado, necesitado o de clase media, siempre hay que cuestionar el sistema, siempre se puede mejorar, siempre hay que reclamar mejores condiciones y circunstancias, en lo personal, en lo colectivo y en lo global.

Permítame un pequeño ejercicio de striptease. Durante la pandemia, que empieza a parecer tan lejana y que aún aprieta a la mayoría, planteé la posibilidad de trabajar en algo solo por pura práctica de creatividad, algo que si un día (hipotético) tuviese que exponer, no se relacionara a ningún trabajo para clientes, algo por el placer de crear y siguiendo la definición de arte que tengo como cabecera de cama (aunque no es mía, ya me gustaría), «todo aquello que no sirviendo para nada práctico pero que te hace reflexionar», trabaje en una fotografía.

A raíz del resultado, conocí a unas personas sorprendentes, que mueven una iniciativa con la que reúne el trabajo de más de cincuenta fotógrafos, unos profesionales, otros aficionados; algunos de nombre conocido y otros totalmente anónimos, aunque todos talentosos. Decidí sumarme, aportar la imagen nacida del agobio pandémico y también echar una mano en todo lo posible.

El pasado jueves inauguraron la cuarta exposición en lo que va de año, nada más y nada menos que en la Torre de Canyamel, donde estarán las doscientas fotos hasta el ocho de mayo. Ya quedaron quince días en el Museo de Historia Militar y en el Castillo de San Carlos en Palma, también en el Auditori de Porreres y el próximo mes será posible disfrutar de estos trabajos en el antiguo cuartel de bomberos, sumando nuevos fotógrafos y sus correspondientes fotografías y así cada mes hasta llegar a la nit de l’Art de Palma o la última exposición en diciembre. Un espectacular y agotador trabajo de organización y una impresionante muestra de talento y creatividad.

Quería aprovechar esta tribuna para invitarle a visitar estas Fotos con Historia en Ruta por Mallorca, en la parada que más cerca esté de su rutina; agradecer el trabajo que realizan cada mes el equipo de organización y sobre todo a su cabeza visible, y a los fotógrafos y fotógrafas que nos permiten disfrutar de su talento. A nadie le amarga un dulce.