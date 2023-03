Palma ha tornat una ciutat agressiva; ja no pots passejar tranquil·lament amb els nins pels carrers i places i el més greu és que les nostres autoritats o gestors de l’Ajuntament no són conscients de la perillositat que suposa el continu anar i venir de patinets i bicicletes, a vegades a gran velocitat, per damunt les voravies. Els trobes per tot, et passen per un costat i per l’altre silenciosament. Personalment, tinc por a fer una passa a un costat sense mirar a darrere no sigui cosa que un patinet em colpegi, com ja m’ha passat en dues ocasions. És un gran invent mal utilitzat per molta gent incívica.

Un grup de veïnats s’han reunit amb el lema ‘Patinetes y Bicis a Raya’ per fer visible davant les autoritats aquest greu problema i demanar solucions eficaces, però sembla que, de moment, les seves peticions cauen en sac foradat. El batle, José Hila; la tinent de batle de Seguretat, Joana Maria Adrover, i el regidor de Mobilitat Sostenible, Francesc Dalmau, fan el desentès a les seves proposicions. Què li passa a aquesta gent que ens governa? No viuen a Palma? Són extraterrestres? No passegen per Ciutat? Creuen que la gent es queixa dels inconscients que van en patinet per vici? Per quina raó no connecten amb la ciutadania? És possible arreglar un problema si no ets conscient que existeix?

Durant tot l’any 2022 només es varen posar 109 multes a patinets per anar per damunt les voravies. És una xifra ridícula quan sabem que en un sol dia poden posar el doble. Si no són capaços de solucionar aquest greu problema, resulten inútils per a la ciutadania. Que se’n vagin i ocupin els seus càrrecs gent capacitada.

El que més em preocupa és que el senyor Hila es torna a presentar per a ser batle de bell nou a la nova legislatura. És una equivocació greu per part de na Francina acceptar-ho. La perjudicarà a ella i a tots els ciutadans. El més greu si surt elegit –perquè la gent no el vota a ell, vota el partit i les llistes tancades tenen aquestes males bromes–, serà que tendrem quatre anys més de patinets agressors per les voravies; sincerament, un panorama descoratjador.