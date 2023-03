Para resolver un comportamiento grosero para con los clientes del taxi en verano, el Govern tiene previsto autorizar hoy la liberalización de la concesión de licencias temporales; una medida con la que se pretende corregir la falta de servicio a la hora de atender la demanda de los residentes. Vamos, que todos los vehículos estaban en los puertos, aeropuertos y zonas de ocio nocturno a la caza de suculentas carreras mientras que los núcleos urbanos quedaban desasistidos. Ahora, los ayuntamientos podrán conceder las licencias temporales que consideren oportunas, una solución de trazo grueso y todos tan contentos. En el transporte discrecional también se abre la mano. Aquí siempre ganan los mismos, en este caso los taxistas, en contra del interés general. La progresía se vanagloria del transporte público, pero veta las plataformas de VTC. Quedo a la espera de ver los resultados de la brillante idea gubernamental.

La recuperación de la actividad turística ya ha motivado, otra vez, las ya conocidas muecas de desaprobación del movimiento ecologista, del que la mayoría de sus dirigentes dependen económicamente de la Administración; circunstancia que no debería nublar su contacto con la realidad. Complicado lo debe tener el titular de Turisme, Iago Negueruela, para explicar en el exterior estas críticas a una actividad que alimenta el 70 % o más de nuestra economía. Desde mediados de febrero, en la bahía de Alcúdia, están abiertos varios establecimientos turísticos de envergadura y les puedo asegurar que en la zona no se escuchan reproches; estos visitantes garantizan el sustento de familias y la continuidad de las empresas. Ya va siendo hora de ir cambiando el discurso.

A medida que se acercan las elecciones es recurrente el debate sobre si Pedro Sánchez mejora o empeora las expectativas de los socialistas en los comicios del 28-M, un tema que da de lleno en las opciones de Francina Armengol, cuya apuesta no es otra que ampliar la base del PSIB a costa de sus aliados, Més y Unidas Podemos; al menos en la circunscripción de Mallorca. Los mensajes que llegan desde Madrid poco o nada benefician a los socialistas, aunque también está por determinar si eso significa que el PP balear, y en especial su lideresa Marga Prohens, logra coger ventaja; al menos la suficiente. En todo caso me consta que algunos candidatos conservadores ya tienen en estudio distintas opciones de alianza con Vox por si sus votos son necesarios, incluso forzar investiduras municipales en minoría llegado el caso.

El enigma ruso

El pasado sábado, el embajador Josep Pons publicó en este diario un brillante artículo extremadamente didáctico sobre las raíces del conflicto en Ucrania, una proyección histórica de un conflicto que se ha recrudecido en las últimas semanas. Rusia es un auténtico misterio para los analistas, un país que resuelve su falta de identidad territorial –ni es Europa ni Asia– con una política expansionista demencial y violenta, como sufre desde hace más de un año el pueblo ucraniano. Lo más desesperanzador de la tesis de Pons es que el problema no es Vladímir Putin, el que le suceda piensa como él; no parece que el hipotético fin de la guerra garantice que no estalle otra. Rusia, enigmática e insaciable.