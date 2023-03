Isi et digués que hi ha un moviment en marxa per crear una agenda específica per a les illes en el marc de la UE? La recent aprovació de la Declaració de Palma durant la 42a Assemblea de la Comissió d’Illes de la Conferència de Regions Perifèriques Marítimes celebrada a Palma la setmana passada, marca una fita important en aquest procés. Aquesta declaració subratlla la necessitat d’adoptar una estratègia a llarg termini que proporciona un marc de referència per orientar el treball operatiu de les institucions de la UE en els propers anys i que centri una sèrie de prioritats definides conjuntament per a les illes.

Des del punt de vista geoestratègic, les Illes Balears són un pont natural entre Europa i Àfrica, i entre la Mediterrània oriental i occidental. Això les converteix en un lloc clau per a la cooperació mediterrània i per a l’establiment d’estratègies comunes per abordar els desafiaments de la regió. Des de les Illes Balears, es defensa la configuració del futur d’Europa amb una visió continental i d’arxipèlag, i s’advoca per fomentar la cooperació mediterrània en àrees com el medi ambient, la recerca, la innovació, i la cultura. En aquest sentit, resulta rellevant destacar el paper que poden exercir les Illes Balears en el marc de la Unió Europea. En particular, des del Govern, es defensa el desplegament de l’article 174 del Tractat de la Unió Europea i l’establiment d’una estratègia macro regional que abasti el conjunt de la Mediterrània. Això permet abordar de manera conjunta els desafiaments comuns de la Mediterrània, com la pèrdua de biodiversitat, l’escalfament global i l’acidificació del mar, els desequilibris socials i territorials, el transport, l’energia, i la protecció de la diversitat cultural i lingüística. No podem negar que les nostres illes tenen molt del que sentir-nos orgullosos. Hem d’estar-ho pels nostres productes, per la nostra cultura: Som els orelletes d’Eivissa, la senalla i siurell de Mallorca, les avarques de Menorca i tantes altres coses més que ens fan únics i especials. Però no podem quedar-nos només amb això. Hem de recordar sempre que estem ubicats en un lloc estratègic al mapa, som una força mediterrània que està cridada a exercir un paper clau a Europa. I és per això que hem de desenvolupar la nostra economia alhora que protegim el nostre entorn natural, per assegurar un futur sostenible. En conclusió, les nostres illes tenen un paper fonamental en la geoestratègia del Mediterrani i en el futur de la UE. És evident que el futur de les illes és ara. Feliç Dia de les Illes Balears.