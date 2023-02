Fa molt de temps que pens que a Mallorca anam faltats de referents. Som una terra petita, però no tant, i tenim una història molt antiga, rica, i complexa, com per a reclamar referents que ajudin a definir millor què volem ser, i no només això, referents que mostrin com ho hem de fer per arribar-hi. De referents n’hi ha de tipus diversos. Alguns d’ells estan lligats al fet d’haver estat capaços de crear una indústria com l’hotelera. Han tengut molt i molt de mèrit la majoria dels que han fet néixer i créixer un sector tant important com el turístic. Mallorca va generar un talent extraordinari per a impulsar tant i tan bé un sector econòmic potentíssim. Impulsar l’economia és importantíssim, però com a societat, no és suficient, ens falten més coses. També hi ha gent que és un referent per la seva generositat, per fer costat als que més ho necessiten, per ajudar als altres, per impulsar la cultura, l’activisme i, en definitiva, per intentar fer una Mallorca millor. A més d’aquests dos àmbits, també hi ha referents perquè són gent que cerquen consensos, que construeixen ponts. Gent positiva, conciliadora , empàtica, que respecta les idees d’altres amb qui discrepa, i que entén que a vegades toca perdre a uns per acabar guanyant tots. Gent que amb bonhomia, i amb compromís, impulsa sumes i cohesió.

Hi ha referents per aquestes tres coses. No tots els que voldríem o necessitaríem, però n’hi ha, tot i que en una societat com la que vivim, massa crispada, massa polaritzada, i amb massa desigualtats i egoismes, en falten més. Si ser un referent per qualcun d’aquests tres fets és molt molt important, ser-ho per tots tres, com ha fet en Pere Pascual, és extraordinari. En Pere ha estat totes aquestes coses que he anat llistant, i per això ha estat un referent com a empresari, com a persona, i com a ciutadà. I per això el trobarem tant a faltar. Però és no només això, el seu homenatge és que no hem de parlar només de passat: hem de parlar de futur, hem de reivindicar tot el que va fer, hem de voler ser un poc com era ell. El seu exemple serà el seu millor llegat, i intentar estar a la seva alçada, el repte per a molts dels que avui el ploram.