Cada pic que he intentat explicar a un terraplanista, un anti 5G o un antivacunes que l’havien enganyat, he fracassat i n’he sortit escalivat. Avui és més fàcil treure qualcú d’una secta que desintoxicar-lo de fake news. I no m’estranya. L’accident de tren amb núvol tòxic d’Ohio, als Estats Units, per exemple, té tots els ingredients per a convertir-nos en conspiranoics: el silenci mediàtic i l’arrest d’un periodista que informava de la tragèdia; la insistència del govern sobre l’absència de perill pels 25 milions de nord-americans que viuen al voltant mentre morien peixos i ramat en un radi de 100 milles; el desviament de l’atenció cap als globus espies xinesos amb subseqüent ridícul en abatre’n un de 12 euros utilitzant un míssil de 400.000...

Però hi ha detalls encara més esfereïdors com ara que durant el govern d’Obama es rebaixàs la consideració de tren perillós per pressions de l’Associació Nord-americana de Ferrocarrils. Així, com que el tren accidentat d’Ohio ja no era «perillós», van evitar haver d’instal·lar una nova tecnologia de frenat més cara, però que reduïa un 60 % la possibilitat de descarrilament. Trump va concedir a les empreses ferroviàries que ni els trens perillosos haguessin de dur frens ECP a canvi de donacions al partit republicà. I l’administració Biden va permetre l’acomiadament d’un 30 % dels treballadors ferroviaris i va permetre trens com el d’Ohio amb tres quilòmetres de longitud i el mínim de personal. Les empreses maximitzen els seus guanys anant a la contra de treballadors, de la seguretat dels ciutadans i del medi ambient.

La ràdio pública France Inter ha fet públic un estudi on afirma que la inflació que patim és producte de l’especulació de bancs i fons d’inversió per fer pujar el preu de les matèries primeres. Mercadona i la resta de distribuïdors han fet pujar un 15 % el preu dels aliments. Repsol ha multiplicat per sis els seus beneficis amb el preu de la gasolina que no baixa. Les refineries, supermercats, bancs i fons d’inversió fan servir la guerra com excusa per robar als ciutadans. On són els governs que ens haurien de protegir contra l’avarícia que crea tanta pobresa? Quants trens més han de descarrilar?