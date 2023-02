Alguns esquitxos de notícia, perquè no hi arribava, han informat de la reunió secreta que aplegà, dijous i divendres passats, líders polítics i empresarials del Regne Unit per examinar les conseqüències del Brexit i abordar els maldecaps, sobretot econòmics, que l’adéu a la UE ha suposat als britànics. I l’ingenu lector es demana, sense opció: primer, ¿secreta?, i segon, si alguns documents aparentment emprats a la trobada, divulgada per l’antic dominical The Observer, ara integrat en The Guardian, n’esmentaven el títol ‘¿Com podem fer que el Brexit funcioni millor amb els nostres veïns d’Europa?’, ¿vol dir que els enemics dels referèndums, ja molt majoritaris en els governs teòricament democràtics d’arreu, apleguen munició ideològica per a un parell de segles més?

Doncs sí, per trist que sembli. Si brexiters destacats com Michael Gove, Michael Howard, Norman Lamont i Gisela Stuart, i d’altres exministres o similars i/o excomissaris europeus, es troben amb grans empresaris com John Symonds (president de la farmacèutica GlaxoSmithKline) o Oliver Robbins (director general de Goldman Sachs) i un secretari general adjunt de l’OTAN com Angus Lapsley, en amical (i teòricament secret...) aplec a Ditchley Park, a Oxfordshire, l’únic que es pot deduir amb seguretat és allò que no fluirà de la trobada: la possibilitat de fer marxa enrere en el referèndum del 2016, ni l’opció d’afluixar en les negociacions amb la Unió Europea, ni de resoldre càlidament el protocol fronterer amb Irlanda del Nord (el cim de les dificultats en l’actual negociació) ni, per descomptat, l’opció de suggerir als ciutadans britànics que la decisió d’abandonar la UE va ser errònia, vistos els resultats i a la llum de les expectatives, fins i tot les més optimistes, per als pròxims 15 o 20 anys. Perquè la informació que s’hi tractaren cuites com l’agressió russa i la seguretat nacional, l’encariment de l’energia, i els reptes tecnològic, de la immigració il·legal i el crim organitzat, no afegeix res, per previsible, a l’eventual contingut de la (¿secreta?) reunió. El més segur i l’únic segur és aquest missatge: que tothom oblidi els referèndums per als pròxims segles...