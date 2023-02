Com de costum, els serveis de la TIA s’han equivocat i fent servir el programa Pegasus han espiat el mòbil d’un espanyol unionista, un tal Paquito, en lloc del d’un indepe. El camell d’un d’aquests agents m’ha passat la transcripció d’aquestes escoltes telefòniques.

Telefonada de Paquito al seu conco, jutge.

-Homo, Paquito, com et va?

-Com vols que em vagi a la presó?

-Ja et vaig dir que havent violat a una discapacitada entre tres, era impossible fer res.

-Ara et telefon perquè sé com em pots treure d’aquí. Tu i els teus voldríeu veure en Perrosanxe acabat?

-Millor avui que demà.

-Idò amb la llei ‘només sí és sí’ baixau condemnes.

-Com vols que us baixin els anys si aquesta llei els puja? No diguis dois.

-I des de quan la llei és un problema per voltros?

-Ens han dit que si una pena imposada amb la llei vella es pot aplicar amb la nova, es manté i no es rebaixen els anys.

-Però la forquilla d’anys s’ha reduït per baix.

-Sí, però pels abusos menors que abans quedaven impunes i ara es podran castigar.

-Això la gent no ho sap.

-Em sembla groller i barat. Per què no xerres amb Ferreras? Amb cobertura mediàtica, pentura no seria cap doi.

Telefonada de Paquito a Ferreras.

-Hola, Antonio, som el nebot del jutge...

-Sense noms, no se sap qui pot estar escoltant.

-Eh, que no som en Villarejo jo.

-Per si de cas.

-T’ha explicat la idea el meu oncle?

-Sí, és grollera i barata: funcionarà.

-I t’ho deixaran fer?

-Qui mana a La Sexta?

-No fotis, encara manes tu? Però si t’han agafat per davant i per darrere.

-Paquito, vols res més?

-Sí, proposar-te una idea.

-Santa paciència. Va, xerra.

-Quan comenci el xou d’excarceracions, podries posar un comptador de violadors beneficiats per la llei de Montero al programa.

-Com el «pactòmetre»? Ets un geni. Li contaré a n’Inda. Rebentarem a Podemos, ara sí.

-Ets l’amo del clavegueram!

Telefonada de Paquito al conco quatre mesos després.

-Ja som al carrer!

-Mel!

-Més de tres-centes reduccions de penes i vint-i-tres excarceracions! Quins màquines!

-Ho hem brodat, sí.

-Avui ho celebrarem amb els amics.

-Idò alerta, que ja saps que només sí és sí.

-Això si tu vols, «tito»!