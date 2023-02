No era un simple arbre, era un homenatge a les dones assassinades per la violència masclista. Era un símbol de dolor i esperança. L’any 2021, dins els actes al voltant del 25 de novembre, Dia Internacional de l’Eliminació de la Violència contra les Dones, el Col·lectiu de Dones de Llevant va plantar un arbre a la plaça de ses Perleres de Manacor, també coneguda com el Jardí Feminista, en homenatge a les dones i infants assassinats, aquest arbre, el passat 20 de gener va aparèixer tallat i destrossat.

Quin és l’objectiu d’aquesta gent que profana la commemoració d’unes víctimes del sofriment i la injustícia? A qui pot molestar el record del dolor d’unes dones vilment maltractades i assassinades? S’ha de ser molt pervers, canalla i misogin per profanar un arbre que representava el desig d’igualtat i respecte. No ha estat un fet aïllat, en aquest mateix espai va haver-hi un altre acte vandàlic arrancant la placa en record de les dones brutalment assassinades per les seves parelles. Rere aquests actes hi ha odi i ganes de fer mal. Són delictes d’odi cap a les dones, castigats per les nostres lleis.

El Lobby de Dones, el Moviment Feminista de Mallorca, els Homes per la Igualtat Mallorca i la resta de moviments feministes, així com el batle de Manacor, Miquel Oliver, i la presidenta del Govern, Francina Armengol, han condemnat tan covard acte i donat el seu suport i solidaritat al Col·lectiu de Dones de Llevant. Dins aquest desagradable fet, la bona notícia és que el passat dissabte, dia 4, les Dones de Llevant, en un emotiu acte, varen tornar a sembrar un arbre contra les violències masclistes en substitució del vilment profanat.

En relació amb les conductes del masclisme, demà dimarts, 7 de febrer, a les 19.00 hores i sota el títol ‘Las raíces profundas del machismo’, tindrà lloc a la parròquia de l’Encarnació de Palma una conferència organitzada per Homes per la Igualtat–Mallorca per part de Miguel Lorente Acosta, professor de Medicina legal a la Universitat de Granada i metge forense, on plantejarà els elements i referències socials sobre els quals està construïda la identitat masculina.