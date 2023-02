És esfereïdor que avui dia hi hagi una premissa que no està gens clara: que perquè hi hagi una relació sexual sense violències hi ha d’haver consentiment.

El que la llei només sí és sí posa damunt la taula és que per fi les dones no ens hàgim de resistir davant les violències sexuals perquè aquestes es considerin com a tal. És terrorífic que, sigui quin sigui el diagnòstic jurídic al qual no entraré, ens costi entendre que hi ha sectors reaccionaris divulgant i operant baix el llindar del masclisme. Quan les dones adquirim drets, n’hi ha que teniu por. I sabem qui sou. La pregunta, però, no només és la de quantes de nosaltres hem estat forçades a mantenir relacions sense un sí explícit. La pregunta és, quants de vosaltres podeu afirmar que totes les relacions que heu mantingut han estat consentides?