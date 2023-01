Mientras más de 160 condenados por delitos sexuales, de los que 18 están en Balears, han visto rebajadas sus penas e, incluso, algunos excarcelados, por la ‘Ley del sí es sí’, la secretaria de Estado de Igualdad, Ángela Moreno, bromea con el tema y entre risas se mofa de lo que está sucediendo. Y, lo que es peor, cuando estalla el escándalo, porque sus declaraciones no sólo son desafortunadas sino indignas de un alto cargo, acusa de manipulación a los que se han hecho eco de sus palabras y de ir contra las políticas de Igualdad y las feministas, afirmando que se trata de un bulo, como si no existiesen las imágenes, como si todo fuera un invento de los medios de comunicación y todos fuéramos tontos. Estamos ante el Ministerio de la Desvergüenza y ante una ministra, Irene Montero, incapaz de reconocer sus errores y rectificar, porque la culpa es de todos menos de ella. Jueces, periodistas…Todos son machistas, van en contra de la mujer y no entienden que ella está ahí para salvarnos, cuando lo único que tiene que hacer es irse de una vez.