Julia es una señora que ha trabajado más de 35 años fregando escaleras primero y después limpiando casas como asistenta del hogar en la zona de Cala Major. Es una mujer honrada y esforzada, que siempre se ha dejado guiar por la ley. Y transparente: es del PSOE, y explica por qué: «Es el partido de la clase trabajadora». Julia se jubiló el año pasado con una pensión en el bolsillo de 800 euros por 14 pagas. Estaba casada con el propietario de un bar de barrio que se retiró antes que ella con una paga mayor. La vida debía transcurrir plácida, pero el hombre se murió. Y fue entonces cuando Julia se topó de bruces con la Seguridad Social. Cuenta ella que todo fueron complicaciones para cobrar la viudedad y se hicieron «prorrateos» sobre las dos jubilaciones.

Ella no entiende nada, lo que sí sabe es que ahora no llega a fin de mes y eso le parece muy injusto. Y es entonces cuando la escuchas reflexionar: «Yo siempre seré del PSOE, pero cuando oigo hablar a los de Vox, hay cosas que dicen que tienen mucho sentido». Lo expresa con un cierto punto de espanto, pero es lo que siente. Se refiere a que ella se ha sacrificado por tener su pensión, pero hay gente que nunca ha trabajado y también tiene una. Julia se estremece cuando oye que el Gobierno de su partido da «paguitas» a recién llegados al país y que la Seguridad Social, que a ella le racanea, les ofrece los mismos servicios. O eso cree ella, que ya no llega a más, ni se hace más preguntas, ni busca explicaciones. Sencillamente, no entiende las cosas. Tal vez es lo mejor que le puede pasar a una mujer que ha sido trabajadora y que es socialista de corazón.