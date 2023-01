Les converses amb els amics i tertulians fluctuen, hi ha moments en que van del perpetuum mobile a la vida eterna dels grumers. Deriven cap a territoris desconeguts. «¿Recordau el diàleg entre els personatges que representen Joseph Cotten i Orson Welles a la pel·lícula El tercer home, amb guió, cal remarcar-ho, de Graham Greene i música d’Anton Karas?» A Welles, traficant de penicil·lina adulterada causant de deformacions als malalts, li demana Cotten: «Has vist alguna de les teves víctimes?». Tots dos són damunt un molí gegantí de fira i Welles li contesta apuntant les persones de baix: «Sentiries res si un d’aquests ara s’aturàs? Que em diries si t’oferia milers de dòlars per cada un que s’aturava? Em rebutjaries els diners?» «Però, a veure, Climent, per què retreus ara aquestes imatges?» «No, per res, però vull dir que si ens posassin en aquesta tessitura que faríem cada un de nosaltres? És mal de saber, és com l’eterna discussió de si els escriptors han de ser de dretes o d’esquerres, o els periodistes, com deia Kapuscinski, bones persones, hem de tenir en compte que una cosa és l’excel·lència creativa i una altra molt diferent la sensatesa política. Una cosa no implica l’altre». «Els estudiants xinesos que protestaven per la política de Xi Jinping respecte de la covid zero que tenia tota la població reclosa al menor símptoma de febre causada pel virus, els estudiants, deia, exhibien folis en blanc. Que significaven? Demanaren a un estudiant: «El full en blanc representa tot el que volem dir però no podem dir».

«Que s’ha fet d’en Robert Jubany que va viure a Xina tants d’anys? Te’n recordes d’ell?» «I tant! Segons ell, era tan rebel, tan rebel, que l’única llei que respectava era la de la gravetat». «Rebel? Tots en coneixem com en Robert, els diuen narcisistes, la vida passa en primera persona i han de ser el centre de la conversa, quan no ho són es tornen insofribles i impertinents fins que recuperen el protagonisme. No saben que és l’empatia». «Ni la simpatia tampoc» contesta n’Arnau «preferesc de molt aquestes persones que tenen por de fer el ridícul, sense autoestima, que es fan de menys, tot i que valen més que el narcisista embafós. Servidor és un passador de pena, com a bon mallorquí, temerós de Déu, un temps, ara tem qualsevol novetat, qualsevol cosa inestable que trenqui els meus rituals. I què? Som així». Seguim amb les xarxes socials internetianes. «Jo», diu en Jordi, «vaig ser un temps estudiós de l’anomenada Escola de Frankfurt (Adorno, Marcuse, Fromm, Benjamin...) i no sé si aquells pensadors tan interessats en les noves tecnologies d’aquells temps i els mass media, també d’aquell temps, s’adaptarien a les noves tecnologies d’ara. Per exemple, si es tracta, com feia Adorno, d’estudiar la difuminació de la frontera entre el que és públic i el que és privat, servidor els diria que ja hi som: tot es confon». «El que ha passat és que la intimitat ha desaparegut de les nostres vides. Ho dic perquè entre les càmeres que ens filmen contínuament, Google que ens ofereix mapes d’on hem estat durant el darrer més i Amazon que ens vol vendre productes que s’assemblem als que consumeixen altres compradors com nosaltres...» «Però som nosaltres que comunicam on menjam i amb qui, on anem de concert, i amb qui...» «Sí, però la privacitat la viuen els joves de forma molt diferent a nosaltres, tot i que s’exposin més a les xarxes socials... Hem de ser usuaris intel·ligents d’Internet, saber quines són les pautes de seguretat, quins són els espais de privacitat, per defensar-nos de les intromissions no volgudes...». «Ja som més de 8.000 milions d’habitants al món, un món en el qual les màquines depenents d’Internet seran protagonistes. No sé si és bo això». «Un nou antimaquinisme?» «Que ets un nostàlgic tu?» «No, però sé ben cert que les xarxes socials són les culpables del triomf i la glorificació de la ignorància!»