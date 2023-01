Cada any, a Esporles, dia 31 sortim a fer el raïm a davall l’ajuntament i després sortim a ballar a la carpa. La pandèmia ha aturat la vida durant dos anys, i ara que hem retornat, les coses han canviat.

Quan sortíem amb els amics i amigues ens trobàvem tots davant l’escenari, a l’esquerra. És el lloc que es reserva a les més joves. Però aquesta matinada de dia 1 ens hem trobat totes ben enrere. Mons pares eren a pocs metres. Tothom sempre diu que nota molt la diferència pre-COVID i post-COVID, els anys perduts, sensació que tenia però força lleugera. Aquest Cap d’Any, la sensació va deixar de ser aliena, i la frase «Has vist com d’enrere som de la carpa? Mos feim grans» era late motiv.

No tendrem les coses clares a la vida, però almenys tenim la certesa que el temps avança. Bon any nou.