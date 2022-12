No sé (ni m’interessa) quins herois tenen les joves generacions, ni si en tenen, però posats a projectar-ne un càsting no poden deixar de banda el president ucraïnès, Volodímir Zelenski. I no només perquè el TIME l’hagi triat personatge d’enguany, en «l’elecció més clara que hom recorda». Els que no han conegut el TIME en paper, i cap avall, l’haurien de considerar heroi i exemple per altres motius: per ser un tipus que sense haver estat mai a l’exèrcit, ni ganes, ni tenir interès pels afers militars, ha fet front a una superpotència nuclear, i per haver estat elegit cap d’un estat europeu amb els estris d’una llicenciatura en dret i molta feina com a productor i actor bàsicament còmic, i perquè en els dos terrenys ha emprat com ningú el mòbil com eina de treball i fruitosa propaganda, fins al punt que tothom reconeix que guanya la guerra de la informació des del primer dia.

De fet, és el gran influencer del que duim de segle, una estrella a les televisions i les xarxes que s’ha fet fotos vestit amb jersei i calçons militars a la Casa Blanca, al costat de Biden, i dins la cabina d’un caça i a pocs metres d’una zona de guerra, i sobretot el company de selfie que sospiren tots els polítics, actors i famosos del planeta. Afegim-hi que el partit que fundà i que l’ha dut al poder s’anomena Servidor del Poble, i que és el revers impecable dels polítics professionals, i no hi haurà jove que no el tingui com a exemple (no dic en un pòster damunt el llit perquè això ja no és costum; potser la foto al mòbil...).

A més, a Zelenski ningú no li ha demanat explicacions per recórrer a la violència per defensar-se (ep, aquesta no és cap situació envejable), traspua intel·ligència i bon humor en les situacions més difícils, sap parlar (i en més d’una llengua) i coneix la tradició del seu país, fins al punt de fer-ne una vital arma de guerra. I no es complica: repeteix sovint que l’única consigna sensata a una guerra és «Estigues preparat per anar al front, o sigui, tingues a ma el raspall de dents» (sí, ja imagino que això no agradarà a tots els joves). I és l’objectiu principal dels russos, que farien i amb tota seguretat fan de tot per matar-lo o capturar-lo. Quin jove d’ara pot tenir altre ídol?