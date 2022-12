Empieza el bombardeo de balances del año. Los hacen las empresas, los periódicos, los políticos y también la tecnología incita a ello. La aplicación GoodReads me informa de que este año he leído 19 libros y Spotify me dice que he escuchado música durante 8.153 minutos, principalmente a Twanguero, Txarango, Antònia Font, Da Souza y Zoo, por este orden. Es curioso ver cómo las aplicaciones tecnológicas suelen dar una cantidad ingente de información que no les hemos pedido. No sé en qué momento lo normalizamos, pero tomo nota de que debería leer más y escuchar a más artistas femeninas.

Para una adicta a las estadísticas como yo, el resumen de Google Trends es una fantasía. En este 2022 las búsquedas más generalizadas en Google en España han sido, por este orden, sobre Wordle, Ucrania, el Eurobasket, Rafael Nadal y Rusia. Hemos preguntado ‘cuándo...’ empieza el Mundial, cuándo quitan las mascarillas, cuándo juega Alcaraz, cuándo sale el Fifa 23 y cuándo juega Nadal. Los temas de actualidad con más búsquedas son Ucrania, el cambio climático, la viruela del mono, el precio de la luz hoy y la huelga de transporte. Además, las recetas más buscadas en Google son la porra antequerana, el tinto de verano, el sex on the beach, las orejas de Carnaval y la salmorreta. Y los personajes más famosos del año han sido Tamara Falcó, Will Smith, Isabel II, Chanel y Shakira. Si le preguntara a usted cuál es la noticia del año, seguramente se decantaría por el inicio de la guerra, el fin de la mascarilla obligatoria, la inflación, las protestas de las mujeres en Irán o el conflicto entre los poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Los temas culturales o científicos suelen quedar en un segundo plano. Muchas veces, lo más importante para el mundo no tiene nada que ver con lo más importante para nosotros. Los periodistas nos preguntamos constantemente si las noticias que damos son lo que interesa a la gente y, en este sentido, la lista del año en búsquedas de Google parece más realista, más cercana: cocinar porra antequerana, ponernos al día de los líos de faldas y saber a qué hora dan el tenis. En lo personal, me gusta hacer balance de cómo ha sido el año. Me esfuerzo en señalar las cosas buenas que me han pasado, en agradecer lo que tengo y en recordar a los que no ya están. La FundéuRAE ha elegido 12 términos candidatos a palabras del año este 2022. En 2020 fue confinamiento y en 2021, vacuna. Este año los términos preseleccionados son apocalipsis, criptomoneda, diversidad, ecocidio, gasoducto, gigafactoría, gripalizar, inflación, inteligencia artificial, sexdopaje, topar y ucraniano. ¿Cuál escogería? Para mí no hay duda, la palabra del año es inflación.