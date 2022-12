Esquerra Republicana de Catalunya vol impulsar el projecte de fer un nou referèndum. Però posa unes condicions estranyes per aquells que volen viure en llibertat. O almenys per a mi i per els que pensen com jo. La més destacada de totes és la de que no tindrà cap vinculació real ni pràctica si el resultat no supera el 55 % de vots afirmatius.

Això demostra que ERC és més espanyolista que catalanista. O més esclavista. Si fos partidari de la llibertat i el benestar dels ciutadans acceptaria que es poguessin assolir tant una com l’altre amb el 10 % o menys. Com més fàcil ho posés, més aviat els catalans seríem lliures. Però la llibertat i el benestar del poble català li importa un rave a Pere Aragonès. Jo em pregunto: per què un 55 i no un 54, o un 39, o un 79? Qui fixa la justícia de la llibertat humana? Per ser lliures, a mi em bastaria un 1 %. Sí, perquè no hi ha res de més valor en una societat humana que la llibertat dels seus socis. És que no cal ni referèndum. Aragonès i tots els seus consellers saben que hi ha moltíssims catalans que volen ser independents i lliures. Aleshores, basta que declari la independència de Catalunya sense cap consulta ni una. La dependència va en contra de la bondat de les dones i dels homes. Ningú vol ser dependent d’un altre, i si la vol és perquè creu que se’n pot beneficiar El que s’ha de valorar en les relacions dels éssers racionals és la seva voluntat. Res ha d’estar per sobre de la seva voluntat. O és que ens hem tornat tots idiotes? No m’ho crec. Som més intel·ligents del que ens volen fer creure a Madrid. Els catalans, que jo sàpiga, som racionals, no gent miserable sense drets fonamentals i raonables. Cal fer valer la nostra idiosincràsia i la nostra equivalència. Som fills de Déu, no de les tenebres. Quan se n’adonaran els espanyols? De moment, el Gobierno de España ja ha dit que res de referèndum. Que no i que no! I la independència de Catalunya, ni amb el 100 % de vots afirmatius no l’aconseguirem mai.