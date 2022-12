Nuevo lío en una asociación de PIMEM. La Asociación de Viviendas de Alquiler Turístico de Balears (Habtur) ha abandonado PIMEM por discrepancias. No se sienten lo suficientemente defendidos los intereses de su sector y por ello han decidido desvincularse y actuar por su cuentan. Desde Habtur destacan la salida de dos gerentes –Gustavo de Vicente y Maria Renart– y la escisión de asociaciones de peso por discrepancias con la dirección de PIMEM, como fue el caso de la Associació del Petit i Mitjà Comerç de Mallorca (Pimeco) el pasado mes de julio. Desde Habtur hablan claro: acusan a Jordi Mora de haber convertido la patronal una «sucursal» del Govern. No solo PIMEM ha actuado durante estos ocho años como una sucursal del gabinete de Armengol. También desde CAEB lo han hecho y han pedido a sus asociados que tuviesen un perfil bajo y que no fuesen excesivamente críticos con Armengol y sus consellers. En momentos económica y socialmente muy complicados, la patronal ha hecho seguidismo de la actuación del Ejecutivo mientras evidentemente los sindicatos lo han aplaudido todo durante casi ocho años. Basta ver la repercusión que ha tenido la reciente carta de Carmen Riu contra Hila por poner el nombre de ‘kelly’ a una plaza para confirmar el triste papel de las patronales durante estos años. Ha hecho más ruido Carmen Riu con una simple carta que todas las patronales juntas durante un año. Porque no ha sido lo habitual estas legislaturas ver a un presidente de la patronal criticar la gestión gubernamental. He visto con mis propios ojos cómo los representantes de las patronales hacían cola en las ferias turísticas para hacerse fotos con Armengol y Negueruela. Ni una crítica, ni un reproche, y muchas sonrisas y confidencias. A la primera feria a la que asistí la patronal hotelera solo tuvo críticas para Biel Company, entonces jefe de la oposición. De vergüenza ajena. Excepto en esta última feria de Londres, donde la presidenta de la patronal turística sí utilizó un tono algo más duro contra la Conselleria de Turisme, pero ha sido una excepción y por eso ha llamado más la atención.

Durante los próximos meses se producirán cambios importantes en Balears, ya veremos si muchos o pocos, pero la patronal debería hacer autocrítica y analizar si el papel que ha tenido hasta ahora es el que corresponde a una entidad que debe defender los intereses de las empresas. Seguramente si Jordi Mora consigue un cargo en el Govern el año próximo PIMEM cambia de rumbo, pero los culpables son todos aquellos que permiten que esta situación se haya eternizado durante tanto tiempo. Los tiempos de las fotos deberían pasar al olvido y comenzar a defender a las empresas. Para eso existen.