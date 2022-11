Se nota que se aproximan elecciones en que antes de que asomen por el horizonte, la izquierda se anticipa y empieza a retorcerse y sublevarse contra la izquierda, y bajo el lema de unidad, enseguida se dispersan cada uno por su lado. En realidad, ahora ya no se dice unidad, sino confluencia, lo que permite ataques internos preventivos a fin de confluir mejor. El exlíder decadente Pablo Iglesias, por ejemplo, ya hace días que avisó a Yolanda Díaz, líder emergente, de que si bien su único afán es el de confluir con Sumar, su formación todavía inexistente, debe hacerse con respeto, y sin que ella le reste protagonismo a él, que es el valor retirado más importante de la izquierda. A lo que Yolanda replicó, naturalmente sin darse por enterada y sin contestar, que se está dejando la piel por el país, y por lograr confluir con todo el mundo. Ah, el lío de las confluencias, qué lío tan espantoso. Mira que dejarse la piel, pobre mujer. Que no lo haga, por favor. Parece que es tal la ansiedad por confluir, que despellejados y de puro nerviosismo, lejos de confluir divergen. «Yo confluiría, pero…», se lamentan. Un verbo traicionero, confluir. Reunirse en un sitio cosas o personas procedentes de otros lugares. Para empezar, si se quiere confluir hay que ser fluido, y no pedregoso. Además, no confluye quien quiere, sino quien puede. Porque no es algo que dependa de uno; hacen falta dos, o varios, para confluir satisfactoriamente. Si un río se esfuerza en confluir con otro, y el otro no pasa por allí, ni siquiera la dinámica de los fluidos y la ley de la gravedad podrán ayudarle. Nada de confluencia; divergencia segura. Sí, como nuestras izquierdas. Yo de jovencito también habría deseado confluir, en plan hombre tranquilo, con Maureen O’Hara pastoreando un rebaño de ovejas cerca de Innisfree, pero no hubo manera. El que confluía era John Wayne, y además, como supe después, Innisfree ni siquiera existe. Cómo vas a confluir en un sitio ficticio. En fin, que muchos observadores detectan la proximidad de elecciones en la súbita división y dispersión de las opciones de izquierda, que se agreden mientras divergen. Salvo que ahora no se dice así. Están confluyendo afanosamente.