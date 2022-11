Ja és a disposició dels contribuents un nou episodi, que serà llarga temporada, de l’inacabable serial ‘No s’ha de mesclar l’esport amb la política (excepte amb la política més rància o directament totalitària)’, i dic contribuents perquè gran part de l’esport, i sobretot el furbo, consumeix una quantitat exorbitant de recursos públics, malgrat els seus dirigents pretenguin viure en uns llimbs de lleis exclusives i aliens a tot control social. El protagonitza el president de la FIFA (una capelleta monopolística que té la barra de presentar-se com «organització sense ànim de lucre»), Gianni Infantino, que a pocs dies del Mundial de Qatar ens proposa el grotesc guió «Cap poble, cultura o nació no és millor que altre», i en ell demana que «No permetin que el futbol sigui arrossegat a totes les batalles ideològiques o polítiques que existeixen». I ho diu des de Suïssa, no des de Colòmbia, Síria ni Haití ni tan sols Qatar, on ben segur que acollirien la seva organització de dirigents més que comprensius amb tots els governs del món, perquè és igual que els nostres fills creixin a Noruega o a l’Iran, i que les nostres filles passin l’adolescència al Canadà o a les zones de Somàlia controlades pels jihadistes-salafistes.

Infantino vol, impostor i impostat, allunyar el futbol de la política, però la batalla ideològica la està encapçalant ell i els seus milionaris administradors, perquè si tractes més que amistosament els dirigents d’un país en el qual han mort milers de persones durant la construcció dels estadis del Mundial, i que n’enllesteix els preparatius empresonant i deportant els que encara gosen fer públiques reivindicacions laborals, i on el respecte als Drets Humans és inexistent, estàs declarant als quatre vents la teva ideologia, més o manco la mateixa que proposà La Cagoule francesa davant l’amenaça de les tropes alemanyes cap al 1940. El greixum fonamentalista ben regat amb els diners que els seus caps roben als ciutadans qatarians deu estar satisfet amb aquesta no-ideologia, i ben sorprès que Infantino encara no hagi sancionat a l’entrenador del Liverpool Jürgen Klopp per dir que «Molta gent ha guanyat diners per raons equivocades. Tots som culpables».