Palma viu una transformació polièdrica que integra les diferents ciutats que estam impulsant. Som la ciutat de les places i els carrers, dels entorns escolars, dels serveis públics i dels drets; una Palma que té múltiples cares per a avançar. La nostra ciutat no ha de quedar enrere.

Així, volem una Palma amb punts de trobada als barris per als veïnats. Amb aquest objectiu cercam crear noves centralitats i construir la ciutat de les places i els carrers. Volem generar espais públics de convivència amb plataforma única, arbres i jocs infantils; per als infants i la gent gran; per a passejar-hi amb la família o amb les amistats; per a socialitzar-hi en moments en què cuidar la salut mental és tan important.

Els infants també formen part de la nostra ciutat; els escoltam i els tenim en compte. Per això ens hem marcat com a finalitat millorar els entorns escolars, ja que tenen una gran capacitat transformadora de la ciutat. Si es milloràs un radi de 200 metres al voltant de cada centre escolar s’actuaria en el 8 % de l’espai públic de Palma. Són 1.500 hectàrees perquè els nostres infants vagin a escola de forma més segura.

Per a nosaltres els serveis públics són fonamentals; han de ser els millors. Gestionam amb valors i per a la ciutadania. Quin és el reflex d’aquesta Palma, en què es concreta? Estam posant en marxa quatre nous casals de barri a Son Oliva, Arxiduc, la zona d’Avingudes i el Pil·larí; dues escoletes més a Pere Garau i Foners, i altres dues estan en tramitació a Son Dameto i Son Gibert; dues biblioteques noves, una a Pere Garau i l’altra a Son Cotoner, i quatre nous centres de dia a Son Ferriol, la Indioteria, Son Cladera i Son Xigala. I milloram els 28 camps de futbol municipals on juguen 306 equips de 59 clubs i 5.272 infants i joves.

També actuam en aquella Palma que no es veu, però que és fonamental: és el període de la història d’EMAYA amb una major inversió en infraestructura d’abastiment i sanejament d’aigua. Suposa una inversió de 50 milions d’euros, que millora la xarxa de 32 barris, tota la Platja de Palma i el polígon de Son Castelló. No només això: es redueixen les pèrdues d’aigua fins al punt que aquesta reducció suposa estalviar l’equivalent al consum anual de 2.000 persones.

La ciutat dels serveis públics és també la ciutat dels drets. Hem treballat de forma molt intensa per a assolir una sortida justa de la crisi, ajudant el màxim nombre de persones. Ara, davant la inflació aplicam mesures per a la classe mitjana treballadora, perquè pugui fer les seves compres a un preu més assequible o emprar l’autobús a un preu reduït. Així, l’any que ve mantindrem la reducció del 50 % en els abonaments a la vegada que incrementarem la gratuïtat de l’EMT per a tots els menors de 18 anys.

Som una Palma que construeix un futur des del respecte, la Palma que vol donar exemple. Per això, tothom hi és benvingut. Som la Palma de la tolerància, de la igualtat entre homes i dones, de l’educació i dels infants. Una Palma que es preocupa per la salut mental, tan important i necessària.

I ho feim gràcies a una gestió rigorosa dels recursos públics, sense apujar imposts durant vuit anys i reduint el deute. El 2015 l’Ajuntament tenia un deute de 352 milions d’euros. El 2021 es va tancar amb un 44 % menys de deute; és a dir, 195 milions. Són 157 milions menys.

Estam transformant Palma en una ciutat verda, saludable, oberta al món, tolerant i sostenible. Una ciutat d’oportunitats, il·lusió i futur.