Aprofitant que és Tots Sants, permeteu-me que ens mati a tots. Serà un moment. Un meteorit hauria estat el final perfecte. Una sortida ràpida, digna, elegant, neta i polida. Al cap de deu o onze milions d’anys, si uns extraterrestres haguessin aterrat a un descampat on abans hi havia hagut la Seu per investigar el motiu pel qual havia desaparegut la humanitat, encara hauríem quedat relativament bé i no com uns imbècils. Però resulta que hem après a desviar un meteorit estavellant-hi una nau. I ara l’apocalipsi pareix que arriba per diferents fronts i a poc a poc: és l’apocapocalipsi.

La recepta d’aquesta nova extinció massiva que inclourà per primer pic a aquest primat egòlatra, traïdor, pallasso, acomplexat, arrogant, bàrbar i presumptuós (no xerr tan sols de Bolsonaro o d’en Korke), és bastant simple i surt cada dia a les notícies: Un pessic d’amenaça nuclear de Putin, amb Europa i els EUA animant-lo. Un polsim de canvi climàtic amb 144 nits tropicals acumulades a Formentera i màximes de 33 graus en una tardor a la qual encara anomenam així com per compromís. Tres onzes d’inundacions amb proliferació de bacteris com el menja carn (Vibrio Vulníficus) que aquest setembre va matar set persones a Florida. Un tassonet de pandèmia, però una de ben letal, no la COVID-19 que molts (no ens enganyem) trobam a faltar a l’estiu, amb aquella tranquil·litat que ens va transportar als anys 70 o 80: oh, quina pau! Mitja cullerada de robots i Intel·ligències Artificials desbocades com la que ja dirigeix un partit polític a Dinamarca que ha començat prometent 13.000 euros de sou vital: sembla una bona idea, però no acabarà bé, i ho saben.

Als Estats Units, un país fonamentat damunt un genocidi pel qual no demanen perdó, l’apocapocalipsi també està calentona. A través del cinema, els fabricants d’armes varen crear un imaginari sobre la conquesta de l’oest totalment fals: en aquella època, els grangers, com a molt, tenien un rifle vell per espantar qualque llop. Però Texas acaba d’aprovar per llei que no cal permís per tenir una arma. Mentrestant, milers de nazis liderats per Trump i Fox News somnien amb una guerra civil que pareix cada pic més a prop. És el que passa amb els Estats genocides que no han fet acte de constrició: cometen els mateixos errors. Aquí, a la fi, s’ha declarat il·legal el franquisme, però no s’ha derogat la llei d’amnistia. Estan esperant que morin els darrers franquistes genocides que encara tenen poder. A aquest pas, encara arribarà abans l’apocapocalipsi.