En Irán ha fallecido un hombre de 94 años de edad tras haberse duchado. En sí, esto no sería noticia si no se puntualizase que el susodicho varón no se había duchado en setenta años. Conocido por ‘el hombre más guarro del mundo’, desde los 22 años Hamou Haji tenía temor a ducharse con agua y jabón por, según sus propias palabras, a algunos episodios acaecidos en su juventud. Lo curioso del caso es que poco antes de su definitiva ducha los médicos confirmaban que Haji gozaba de buena salud y, teniendo en cuenta su avanzada edad, atribuyen a una casualidad el momento del fallecimiento. Pero uno se pone a reflexionar y puede que la mugre acumulada en su piel lo protegiera a capa y espada del exterior; tanto que hasta las chinches, las pulgas y demás insectos no osaran penetrar aquella maraña de mierda.

En un principio pensé que la noticia era un fake, pero luego constaté porque todos los medios de comunicación la propagaban. Y aún así, hay que coger con pinzas todo lo que se lee porque desde según qué sectores de la sociedad se difunde una campaña llamada ‘Ama tu chocho’, en la que aparece Mónica Naranjo, y se propaga que los ‘podemitas’, esos traidores a la patria que seguro que en realidad son marcianos de color verde, gastan los 20.000 millones de euros destinados al plan de igualdad en fomentar el libertinaje y la depravación. Resulta que el vídeo data del año 2019 o, sea, antes de que se aprobara dicho plan y se trata de publicidad de un programa de Cuatro TV que se emitió entre 2019 y 2020. Pero el bulo logra el efecto deseado: la gente se revoluciona en las redes sociales y comienza a denigrar a Irene Montero y compañía como si de verdad engulleran ratones como en la antigua serie V (y a lo mejor hasta están sabrosos).