Me parece que no existe el indulto popular, pero sí hay una figura parecida en la llamada fiesta nacional, ahora con muchos detractores, donde la petición del público puede hacer que el presidente salve la vida del toro. También hay excepciones a reglas para salvaguardar cosas que, aunque sean irregulares y no se ajusten a la norma, tienen arraigo social, no perjudican a nadie ni a nada y son un bien de disfrute popular. Me refiero a los chiringuitos de playa y costa, me refiero a los que han derribado, a los que van a derribar, a restaurantes a la orilla del mar como El Bungalow, amenazados por ese organismo que discrimina, que si aplicara todos sus principios dejaría la costas sin edificaciones en el espacio que cubren la olas del mayor temporal registrado. El oleaje de un tsunami sería una excepción. Habría que hacer un mapa de las excepciones de ocupación en la zona de dominio marítimo terrestre. Me cuentan unos amigos cuánto han disfrutado en chiringuitos del litoral andaluz que estuvieron perseguidos y ahora están modernizados y son un valor añadido. Si además, algunos tienen los años de la concesión podrían ser antigüedades. La pregunta es que si no hay indulto popular, una recogida de firmas, el deseo de habitantes de la zona puede influir para que los guardianes de playa y costa hagan excepciones. Deberían. El chiringuito, el restaurante de playa forma parte de nuestro paisaje histórico y nos recuerda tal como éramos y disfrutábamos. Hombre, lo que sí desentona es lo de bungalow, pero el nombre es reversible. El derribo, no.