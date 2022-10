500 és una tallada rodona. Quan era molt joveneta, fa 40 anys, n’hi havia que atresoraven mig kilo al banc, 500 mil pessetes. Mare meva, me pareixia un dineral! Ben mirat, m’estimaria més discórrer sobre què costa emplenar la cistella de la compra. Ma mare fa dies que vol comprar figues. Amb 500 grams ja m’aniria bé, però no pens pagar el que me demanen. Ca, barret! Moltes famílies han deixat de comprar filets de vedella. Ara, s’en duen mig kilo de pitera de pollastre, està a bon preu. Això m’enfurisma! Me n’he adonat que m’he traspaperat, que he perdut l’oremus! Recuper l’esència del que pretenia relatar. 500 és una xifra rotunda, a mi m’ho pareix. L’article que ara llegeixen és molt especial per jo. És el que fa 500 que public a Ultima Hora (des de 1893). Public cada 15 dies. Vaig començar a fer-ho de la mà de Pere Comas, l’home que dirigí el diari des de 1984 fins a 2014. Sempre fou amable i bonhomiós amb jo.

El meu primer article aparegué el mes de juny de 2003. Ara els contaré un afer relacionat amb la primera època. Jaume Matas acabava de guanyar les eleccions. Des d’un primer instant vaig criticar el govern del PP. La vicepresidenta Rosa Estarás volgué acoquinar-me. Va remetre un article que estava molt mal escrit. Però li vaig contestar, vaja si ho vaig fer. Pretenia fer callar a una professora universitària amb estragemes pròpies del matonisme. Que jo sàpiga, no ho intentà més. És un honor ser opinadora d’aquest diari. M’he pronunciat sempre sobre el que he volgut, ningú mai no m’ha posat límits. En el decurs dels anys, m’he fet gran i he madurat el discurs. I com som exigent, m’he esforçat en depurar l’estil. I, a més, els meus principis romanen intactes. Som una dona socialista, feminista i republicana. Som lleial, tolerant i generosa. Avui vespre celebraré els meus 500 articles amb un bon tiberi. Per jo, un pa amb oli ho és. I el compartiré amb ma mare. He comprat un pa pagès de 500 grams, una peça de formatge maonès semi de mig kilo, 500 grams de cuixot Ibèric, tallat a rodanxes, 500 grams de tomàtigues de ramellet, una botella d’oli d’oliva verge extra de 500 ml. I una sorpresa pel final, una panera de 500 grams de figues. A la seva salut!