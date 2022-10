A alguns barris de Palma, la merda ja fa pudor. L’Ajuntament no compleix l’obligació de la directiva europea de proveir els nuclis urbans de xarxa d’aigües brutes, per petits que siguin, obligant als ciutadans d’algunes àrees a guardar els seus excrements a un forat al jardí. Això suposa un greu perill per a la contaminació de les aigües soterrànies que més tard beurem tots. D’aquí esdevé també un perill sanitari per a la població.

Mentre es gasten milions d’euros en asfaltar carrers de Palma, sense cap necessitat urgent, hi ha necessitats com les de les xarxes d’aigües brutes, que s’haurien de posar en un primer terme per solucionar al més aviat possible i ningú fa res. Es demanen subvencions a Europa per temes que certament estan bé que es duguin endavant, però que no tenen cap urgència, mentre per a aquest problema –que és greu i d’obligada execució– no en demanen.

Aquest estiu, amb la calorada que ha fet, alguns pous bruts destil·laven aromes res semblants als de Chanel o Dior. El mateix Ajuntament, al casal, instal·lacions esportives i parc infantil de la seva propietat ubicats a la barriada de Son Espanyol, disposa d’un pou brut que, durant els tres dies de les festes d’agost al barri, Emaya ho ha de buidar cada dia; si no, el pixum i els excrements vessen al carrer. La Comunitat d’Usuaris d’Aigua de Son Espanyol, donat la gran quantitat de pous bruts que hi ha al barri, està molt preocupada i vol saber quin departament és el responsable de proporcionar les xarxes d’aigües brutes que la directiva europea obliga els ajuntaments a construir per recollir i tractar les seves aigües residuals. Per tal motiu, el passat dia 14 de juny varen demanar cita al regidor de Medi Ambient i president d’Emaya, Ramon Perpinyà. En dues setmanes tindrien cita, varen dir, però passats més de tres mesos no han contestat. Només volen informació, col·laborar en la solució i reclamar els drets que els atorga la Comunitat Europea, el que en diuen ‘participació ciutadana’. L’Ajuntament hauria de posar-se les piles i solucionar els problemes reals dels ciutadans.