Querido turista: imagino que no sigues para nada la prensa local mientras estás de vacaciones y te ahorrarás todos los comentarios que dicen sobre ti determinados políticos –no todos, afortunadamente– en relación a los problemas provocados por la masificación turística. A pesar de haber estado prácticamente dos veranos sin venir debes saber que tu presencia sigue molestando y que dirigentes sobre todo de dos partidos políticos (Més per Mallorca y Podemos) siguen proponiendo medidas para que lleguen menos turistas. No te preocupes demasiado porque las propuestas nunca se concretan en nada más allá de una docena de manifestaciones para tener contentos a sus militantes y no perder demasiados votos. Reconozco que me preocupé sobre tu futuro cuando el actual vicepresidente del Govern, Juan Pedro Yllanes, anunció el año pasado un «ambicioso plan» para instalar placas solares en Balears cuya actividad supuestamente tenía que convertirse en poco tiempo en la alternativa al turismo. Parecía que habría tantas placas solares para instalar que no haría falta ni abrir los hoteles, pero de eso ya no se acuerda nadie. El autor de esta ocurrencia (no la instalación de placas, que es una excelente idea, sino que pudiesen convertirse en alternativa en turismo) ya ha anunciado que no seguirá en política cuando acabe la legislatura. Otros dirigentes políticos rechazan ahora hacer promoción turística porque dicen que hay demasiados visitantes, pero llevan tiempo diciendo lo mismo y siguen gobernando como si no pasara nada, aunque siempre amenazan con romper los pactos y ya nadie les cree. No veas la cantidad de chistes que se hacen en Balears sobre sus amenazas.

Querido turista, debes saber que estos debates sobre el exceso de turismo hace tiempo que se producen en Balears y que incluso se han hecho algunas leyes urbanísticas para frenar los crecimientos pero con un resultado muy pobre. También debes saber que si ahora se habla de masificación en noviembre los políticos que creen que hay muchos turistas acudirán a la primera gran feria, la de Londres, para reunirse con turoperadores y decirles que como Balears no hay ningún sitio para pasar unas vacaciones. Y de paso para visitar la capital británica durante unos días. También intentarán convencerte para que vengas durante los meses de invierno, pero mucho me temo que la oferta de ocio es demasiado limitada para que te pueda interesar. Las zonas turísticas que tu sueles frecuentar durante tus vacaciones de verano se convierten en auténticas zonas desérticas en invierno y así llevamos años. La desestacionalización es una de las palabras más usadas por nuestros políticos y su principal fracaso.

Así pues, no hay motivos para preocuparse. Los hoteles que cerrarán en octubre volverán a abrir sus puertas en mayo, las playas se acondicionarán para que podáis disfrutarlas, las empresas de alquiler pondrán a tu disposición el vehículo que te interese para recorrer la Isla y los bares y restaurantes servirán la bebida y comida que te gusta. Todo seguirá igual porque la influencia en la sociedad de los políticos que quisieran menos turistas es nula y aún será menor el próximo verano, tal y como parece que vienen las elecciones. Ven tranquilo porque aquí mayoritariamente serás bienvenido.