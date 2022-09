En la larguísima cola para las taquillas de la Catedral, una familia madrileña esperaba su turno cuando fue asaltada por Teresa Ayuga, nuestra insigne fotógrafa, y yo en busca de testimonios en esta Mallorca atestada. «Ayer fuimos a es Trenc y estaba a rebosar», nos decían apesadumbrados. «Es que es Trenc es de guiris», decimos nosotras, nativas que ya hemos renunciado a ciertos rincones de la Isla. «¿Y sabéis de alguna playa que esté bien y no vaya mucha gente?». Ahora mismo el concepto ‘cala tranquila en pleno verano’ es un secreto de estado más secreto que los papeles que le han encontrado a Trump en su mansión.

Al final renuncias a ciertos rincones y a localizar tu escondrijo en las redes para no compartirlo. Hace veinte años bajar a la cala de Deià era complicado para los que no éramos del municipio porque los vecinos habían quitado el cartel indicativo. Ya no tiene ningún sentido con Google Maps, que ha convertido nuestra Isla en territorio comanche. Y es cierto, acabamos un poco hasta las narices del mes de julio y de agosto, modificamos nuestros comportamientos para evitar la saturación. Pero no puedo evitar pensar que igual yo también contribuyo a ella cuando voy de viaje en agosto a ciertos parajes. ¿Qué deben opinar de nosotros en París, Amsterdam, Venecia o Londres?

En cuanto aterrizamos allí y nos convertimos en guiris. Los saturados también saturamos. Lo que me lleva a otra reflexión: hace veinticinco años, con la llegada de las low cost, viajar se convirtió en algo al alcance de la mano (detesto sus asientos diminutos y el tratamiento vacuno a los pasajeros). Viajar ya no era una cosa de una vez al año: puedes hacerlo cada fin de semana si apetece. De aquel barro, estos lodos. Dice la arquitecta Carme Pinós que ella no viaja para conocer mundo, sino que venía siempre a su rincón secreto de la Isla para descansar. Sospecho que ese es el futuro: igual el mundo está muy bien en su sitio y nosotros somos turistas prescindibles que dejaremos de viajar. ¿Y si hacer turismo está sobrevalorado? ¿Y si la revolución consiste en desistir de conocer países y quedarse en los márgenes de lo conocido?