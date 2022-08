De la mateixa manera que hi ha pocs dubtes que Donald Trump sigui l’instigador de l’intent de cop d’estat ultradretà al Capitoli, també n’hi ha ben pocs que Vox sigui el principal culpable de l’enfilall d’atacs homòfobs que hi ha hagut en els darrers anys a l’estat espanyol.

Durant la dictadura franquista, es considerava que els homosexuals eren malalts a qui s’havia d’intentar curar amb electroshocks. Vox va arribar per alimentar horrors oblidats, tan llunyans com aquest. Tan llunyans com la seixantena de països on et poden ficar 10 anys a la presó per ser homosexual o els 8 on et maten. Però aquí, no fa gaire, el responsable de premsa de Vox, J. E. Pflüger, es demanava «per què els gais celebren tant el dia de Sant Valentí si el seu no és amor, és tan sols vici?». O el diputat de Vox Espinosa de los Monteros, quan afirmava que «a Espanya hem passat de donar pallisses als homosexuals a què ara imposin la seva llei». Són declaracions més pròpies de quan el Caudillo genocida i els seus treien la vida a 140.000 ciutadans innocents. Són nazis que es presenten a les eleccions per destruir la democràcia i els drets aconseguits.

Davant d’aquesta amenaça que cada pic governa més a Europa (a Espanya, amb la complicitat del Partit Popular), s’ha de continuar votan-hi en contra. Però, alhora, també hem de vigilar. No pot ser que hi hagi qualcú que agafi aquesta història de lluita i de patiment del col·lectiu homosexual per instrumentalitzar-la com arma. Que una persona que pertany al col·lectiu LGTBI fingeixi un atac homòfob, com va fer Irene Utrera a Madrid, és tant o més greu que un atac real. Significa tacar la tasca dels que han lluitat anys per la llibertat i dóna ales a la ultradreta que no dubta en convertir aquests enganys en munició contra els homosexuals.

En el cas improbable que un polític impulsàs una denuncia d’aquesta mena seria encara més execrable. Sigui del partit que sigui, faria com Trump o Vox: crear confusió amb mentides perquè tornin els nazis i el seu horror. I en aquest context, els professionals de la informació hem de ser encara més curosos amb la nostra feina.